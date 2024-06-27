Альтернатива Сочи: отдыхаем в Ейске на берегу Азовского моря

Климат Ейска сам по себе очень полезен для оздоровления. Но если вы хотите набраться здоровья на весь следующий год, отправляйтесь на Ханское озеро. Оно насыщено полезными грязями, которые уничтожают микробы, омолаживает организм, лечит кожные болезни и заболевания позвоночника и нервной системы.