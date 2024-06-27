Альтернатива Сочи: отдыхаем в Ейске на берегу Азовского моря

Posted 27 июня, 07:07
Published 27 июня, 07:07
Modified 10 сентября, 03:07
Updated 10 сентября, 03:07
Галечные, песчаные, ракушечные, благоустроенные и дикие — в Ейске есть пляжи на любой вкус. Вода в море теплая уже с первых июньских дней и комфортна для купания с детьми.
На Центральном пляже вы найдете развитую инфраструктуру — кафе, спортплощадки, детские водные аттракционы. С детьми отправляйтесь на мелкий Детский пляж или пляж «Меляки», а для катания на серфинге, сап-бордах, яхтах, гидроциклах идеально подходит Молодежный пляж. Для уединенного отдыха советуем выбрать пляж «Обрыв» или зону отдыха на лимане.
Главное место для прогулок по Ейску — Таганрогская набережная. Здесь много кафешек, детских площадок, аттракционов, сувенирных лавок. Обязательно сфотографируйтесь с одним из символов города — скульптурой морского конька.
Прогуляйтесь по тенистым аллеям парка Поддубного, посетите музей знаменитого силача и зоопарк «Страусиное ранчо». Пройдитесь по «ейскому Арбату» — улице Свердлова и отдохните от жары в парке Горького.
Виндсерфинг, яхтинг, кайтсерфинг, рыбалка, парашютный спорт — вы можете попробовать свои силы во всех этих видах спорта. Дети получат восторг от катания на банане или ватрушке, посещения крокодиловой и страусиной фермы, аквапарков, дельфинария и океанариума.
Климат Ейска сам по себе очень полезен для оздоровления. Но если вы хотите набраться здоровья на весь следующий год, отправляйтесь на Ханское озеро. Оно насыщено полезными грязями, которые уничтожают микробы, омолаживает организм, лечит кожные болезни и заболевания позвоночника и нервной системы.
Можно самостоятельно набрать лечебной грязи или приобрести уже готовые косметические средства из нее.
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