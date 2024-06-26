Только зоркие люди смогут решить эту головоломку с кубиком Рубика менее чем за минуту

Posted 26 июня, 07:30
Published 26 июня, 07:30
Modified 10 сентября, 03:00
Updated 10 сентября, 03:00
Ее суть заключается в том, что перед вашими глазами предстают десятки нарисованных кубиков Рубика, из которых требуется выбрать тот, что отличается от остальных. Времени на решение этой головоломки дается не более 30 секунд. Таким образом, успешно решить задачу смогут лишь те, у кого «орлиное зрение».
Создатели головоломки отмечают, что 30 секунд — это то время, в течение которого вполне реально найти ответ на вопрос. При этом один из трех человек, старающихся это сделать, после неудачных попыток полностью отказывается продолжать искать картинку, не совпадающую с остальными. Внимание! Далее картинка с ответом.
Напомним, оригинальный кубик был изобретен венгерским учителем дизайна Эрно Рубиком в 1974 году. Сначала разноцветная 3D-головоломка получила название «Магический кубик», а в 1980 году была названа по имени своего создателя. Для решения головоломки требуется сделать так, чтобы каждая сторона кубика была окрашена в один цвет из шести возможных. Мировой рекорд решения этой непростой задачи составляет 3,13 секунды.
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