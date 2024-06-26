Только зоркие люди смогут решить эту головоломку с кубиком Рубика менее чем за минуту

Вероятно, нет человека, который не знал бы, что такое кубик Рубика, — кто из нас хотя бы раз в жизни не держал в руках разноцветный куб и не пытался собрать хотя бы две его стороны? В этот же раз эксперты по онлайн-играм из MrQ представили новую головоломку на основе знаменитого «магического куба».