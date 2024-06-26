Правда ли, что у людей с годами прибавляется мудрости

Что понимается под определением «мудрость» Правда ли, что с возрастом люди становятся мудрее

Безусловное большинство людей негативно относятся к старости и не хотят стареть, хотя и понимают, что у них нет иной перспективы. Однако некоторые пытаются утешиться тем, то с возрастом человек становится мудрее, ведь чем он старше, тем больше у него накапливается знаний и опыта.