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Posted 26 июня, 06:01

Published 26 июня, 06:01

Modified 10 сентября, 03:00

Updated 10 сентября, 03:00

У многих народов мира старики являются кладезем знаний и ценным источником информации

Правда ли, что у людей с годами прибавляется мудрости

26 июня 2024, 06:01
Фото: Изображение Midjourney
У многих народов мира старики являются кладезем знаний и ценным источником информации
Безусловное большинство людей негативно относятся к старости и не хотят стареть, хотя и понимают, что у них нет иной перспективы. Однако некоторые пытаются утешиться тем, то с возрастом человек становится мудрее, ведь чем он старше, тем больше у него накапливается знаний и опыта.

Правдиво ли это утверждение с научной точки зрения и действительно ли старики предстают перед окружающими всезнающими мудрецами — читайте в статье.

Что понимается под определением «мудрость»

У многих народов мира старики являются кладезем знаний и ценным источником информации. Однако ученые считают, что мудрость зависит не только от возраста, но и от других важных факторов, включая эмоциональный интеллект, культуру, когнитивные способности и др.

Что же касается определения мудрости, то Аристотель рассматривал это понятие как добродетель, включающую как моральный характер, так и принятие этических решений, основанных на опыте и рассуждениях. А согласно теории баланса Роберта Стернберга (Robert J. Sternberg), мудрость — это способность сбалансировать личные, межличностные и внеличностные интересы для достижения общего блага.

Есть и другие теории, которые подчеркивают эмоциональные и межличностные компоненты мудрости, в том числе способность управлять своими эмоциями, относиться к другим с эмпатией и умение рассматривать ситуацию с разных точек зрения.

С возрастом люди, как правило, действительно приобретают способность управлять своими эмоциями и учиться на опытеС возрастом люди, как правило, действительно приобретают способность управлять своими эмоциями и учиться на опыте
С возрастом люди, как правило, действительно приобретают способность управлять своими эмоциями и учиться на опыте. Фото: Изображение Midjourney

Правда ли, что с возрастом люди становятся мудрее

Таким образом, можно сделать вывод, что мудрость — это жизненный опыт, способность самоанализировать этот опыт, эмоциональное регулирование, сочувствие и взгляд на перспективу. Так что с возрастом люди, как правило, действительно приобретают способность управлять своими эмоциями и учиться на опыте — как на своем, так и на чужом.

#Алина Ибрагимова#Общество#Все материалы авторов#Психология#Возраст
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