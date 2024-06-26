Лукас и Жади из «Клона» вновь вместе после 23 лет разлуки

Posted 26 июня, 18:43
Published 26 июня, 18:43
Modified 10 сентября, 03:05
Updated 10 сентября, 03:05
Ни для кого не секрет, что влюбленность главных героев, предусмотренная сюжетом сценария, вскоре воплотилась и в реальной жизни. Но позже пара рассталась, а недавно в одной из соцсетей появилось их совместное видео, которое было подписано: «Если бы Жади и Лукас были вместе в эти дни».
Как сообщает peopletalk.ru, подписчики тут же взорвались комментариями: «Это лучшая пара из мне известных», «Они потрясающе выглядят вместе», «Как можно не любить этих двоих?».
Однако публикация оказалась шуточной — в действительности актеры давно не вместе, и у каждого есть своя личная жизнь.
Поклонникам известно, что во время съемок в «Клоне» (2001) Джованна Антонелли была супругой некоего бизнесмена, а Мурило Бенисио недавно расстался с юной кинозвездой Каролиной Ферраз. При этом он уже имел ребенка от актрисы Алессандры Негрини.
Влюбившись в Мурило, Антонелли ушла к нему от мужа и начала новую жизнь. В 2004-м актеры расстались, затем снова сошлись, и спустя год на свет появился их совместный сын. Но все же их роман оказался сравнительно недолговечным, и артисты приняли решение об окончательном расставании.
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