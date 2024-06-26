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Posted 26 июня, 18:43

Published 26 июня, 18:43

Modified 10 сентября, 03:05

Updated 10 сентября, 03:05

Лукас и Жади из «Клона» вновь вместе после 23 лет разлуки

26 июня 2024, 18:43
С премьеры бразильской киносаги «Клон» прошло уже 23 года. Джованна Антонелли и Мурило Бенисио — исполнители главных ролей в нашумевшем телесериале — опубликовали совместное интригующее видео в запрещенной в РФ социальной сети.

Провокационное видео: неужели они снова вместе?

Ни для кого не секрет, что влюбленность главных героев, предусмотренная сюжетом сценария, вскоре воплотилась и в реальной жизни. Но позже пара рассталась, а недавно в одной из соцсетей появилось их совместное видео, которое было подписано: «Если бы Жади и Лукас были вместе в эти дни».

Как сообщает peopletalk.ru, подписчики тут же взорвались комментариями: «Это лучшая пара из мне известных», «Они потрясающе выглядят вместе», «Как можно не любить этих двоих?».

Однако публикация оказалась шуточной — в действительности актеры давно не вместе, и у каждого есть своя личная жизнь.

Из кино — в реальность: как развивался роман кинозвезд

Поклонникам известно, что во время съемок в «Клоне» (2001) Джованна Антонелли была супругой некоего бизнесмена, а Мурило Бенисио недавно расстался с юной кинозвездой Каролиной Ферраз. При этом он уже имел ребенка от актрисы Алессандры Негрини.

Влюбившись в Мурило, Антонелли ушла к нему от мужа и начала новую жизнь. В 2004-м актеры расстались, затем снова сошлись, и спустя год на свет появился их совместный сын. Но все же их роман оказался сравнительно недолговечным, и артисты приняли решение об окончательном расставании.

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