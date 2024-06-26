Лукас и Жади из «Клона» вновь вместе после 23 лет разлуки

Ни для кого не секрет, что влюбленность главных героев, предусмотренная сюжетом сценария, вскоре воплотилась и в реальной жизни. Но позже пара рассталась, а недавно в одной из соцсетей появилось их совместное видео, которое было подписано: «Если бы Жади и Лукас были вместе в эти дни».