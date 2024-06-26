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Posted 26 июня, 12:44

Published 26 июня, 12:44

Modified 10 сентября, 03:03

Updated 10 сентября, 03:03

Как смартфоны влияют на кожу: неожиданные факты

26 июня 2024, 12:44
Современные гаджеты прочно вошли в нашу жизнь, но постоянное использование смартфонов может ускорить старение кожи, предупреждают бьюти-эксперты. Дерматологи утверждают, что синий свет, излучаемый экранами, проникает глубже ультрафиолетовых лучей, разрушая клетки, отвечающие за молодость кожи.

Особенно вредно использовать смартфоны перед сном, так как в темноте негативное воздействие усиливается.

Кроме тусклого цвета лица из-за недостатка сна, дерматологи фиксируют увеличение числа молодых девушек с пигментными пятнами, что также связывается с частым использованием гаджетов, написал журнал Woman.ru.

Однако влияние смартфонов не ограничивается кожей. Постоянное использование гаджетов негативно сказывается на общем состоянии здоровья. Прежде всего, длительное использование смартфонов приводит к ухудшению зрения из-за постоянного напряжения глаз и воздействия синего света. Также возникает риск развития синдрома сухого глаза, вызванного снижением частоты моргания при длительном просмотре экрана.

Многие пользователи жалуются на боли в шее и спине, известные как «текстовая шея», возникающие из-за неправильной осанки при использовании смартфона. Неправильная осанка может привести к более серьезным проблемам с позвоночником.

Кроме того, смартфоны могут оказывать негативное влияние на психическое здоровье. Постоянное использование социальных сетей и мессенджеров может вызвать чувство тревоги, стресса и депрессии. Исследования показывают, что избыток информации и постоянное отвлечение на уведомления могут ухудшить концентрацию и снизить продуктивность.

Чтобы снизить вред от техники, эксперты рекомендуют ограничить время, проводимое перед экраном, уменьшить яркость и переводить устройства в ночной режим. Также полезно делать регулярные перерывы и выполнять упражнения для глаз и шеи, чтобы минимизировать негативные последствия для здоровья.

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#Ольга Земскова#Здоровье#Гаджеты#Телефон#Все материалы авторов#Уход за кожей
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