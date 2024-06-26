Как смартфоны влияют на кожу: неожиданные факты

Posted 26 июня, 12:44
Published 26 июня, 12:44
Modified 10 сентября, 03:03
Updated 10 сентября, 03:03
Особенно вредно использовать смартфоны перед сном, так как в темноте негативное воздействие усиливается.
Кроме тусклого цвета лица из-за недостатка сна, дерматологи фиксируют увеличение числа молодых девушек с пигментными пятнами, что также связывается с частым использованием гаджетов, написал журнал Woman.ru.
Однако влияние смартфонов не ограничивается кожей. Постоянное использование гаджетов негативно сказывается на общем состоянии здоровья. Прежде всего, длительное использование смартфонов приводит к ухудшению зрения из-за постоянного напряжения глаз и воздействия синего света. Также возникает риск развития синдрома сухого глаза, вызванного снижением частоты моргания при длительном просмотре экрана.
Многие пользователи жалуются на боли в шее и спине, известные как «текстовая шея», возникающие из-за неправильной осанки при использовании смартфона. Неправильная осанка может привести к более серьезным проблемам с позвоночником.
Кроме того, смартфоны могут оказывать негативное влияние на психическое здоровье. Постоянное использование социальных сетей и мессенджеров может вызвать чувство тревоги, стресса и депрессии. Исследования показывают, что избыток информации и постоянное отвлечение на уведомления могут ухудшить концентрацию и снизить продуктивность.
Чтобы снизить вред от техники, эксперты рекомендуют ограничить время, проводимое перед экраном, уменьшить яркость и переводить устройства в ночной режим. Также полезно делать регулярные перерывы и выполнять упражнения для глаз и шеи, чтобы минимизировать негативные последствия для здоровья.
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