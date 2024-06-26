Как смартфоны влияют на кожу: неожиданные факты

Кроме того, смартфоны могут оказывать негативное влияние на психическое здоровье. Постоянное использование социальных сетей и мессенджеров может вызвать чувство тревоги, стресса и депрессии. Исследования показывают, что избыток информации и постоянное отвлечение на уведомления могут ухудшить концентрацию и снизить продуктивность.