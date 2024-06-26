Как правильно собрать осколки стекла с пола или ковра с помощью пылесоса

Posted 26 июня, 08:00
Published 26 июня, 08:00
Modified 10 сентября, 03:01
Updated 10 сентября, 03:01
На этот вопрос одновременно можно ответить и да, и нет. Если говорить о крупных осколках, то их проще и надежнее собрать руками, веником или влажным бумажным полотенцем, и пылесос тут не помощник. Однако если речь идет о совсем крошечных осколках, которые не видно невооруженным глазом, то в данном случае применение пылесоса может стать действенным способом собрать их все, ничего не пропустив.
Поэтому эксперты рекомендуют при сборе битого стекла для большей надежности использовать все возможные способы, чтобы не оставить ни малейшей крупинки стекла и не подвергать себя и своих домочадцев опасности наступить на ранее незамеченные осколки.
Собирать крупные остатки разбившегося стеклянного предмета стоит только в перчатках или с помощью щипцов. Собранные осколки следует сначала поместить в пластиковую тару или картонную коробку, а уже затем класть в мусорное ведро — это поможет вам не порезаться, когда вы будете выносить пакет с мусором, а также предупредит возможность выпадения осколков из прорезанного ими же пакета.
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