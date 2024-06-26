Как правильно собрать осколки стекла с пола или ковра с помощью пылесоса

На этот вопрос одновременно можно ответить и да, и нет. Если говорить о крупных осколках, то их проще и надежнее собрать руками, веником или влажным бумажным полотенцем, и пылесос тут не помощник. Однако если речь идет о совсем крошечных осколках, которые не видно невооруженным глазом, то в данном случае применение пылесоса может стать действенным способом собрать их все, ничего не пропустив.