Как органично вписать в интерьер свечи и подсвечники

Posted 26 июня, 04:33
Published 26 июня, 04:33
Modified 10 сентября, 02:57
Updated 10 сентября, 02:57
Перед тем как отправляться покупать свечи и подсвечники, прикиньте, как они будут смотреться в вашем доме и куда их лучше всего будет поместить. Желательно также подбирать цвет подсвечников под цветовую гамму интерьера. Свечи тоже можно подобрать в единой цветовой гамме, а можно купить нейтральные белые.
С помощью свечей можно акцентировать внимание на тех или иных предметах обстановки — например, толстые свечи в крупных напольных подсвечниках будут отлично смотреться рядом с камином, а массивные канделябры украсят каминную полку. Кроме того, можно украсить свечами стол и полки на кухне или же использовать настенные подсвечники для дополнительного декора стены.
Свечи могут помочь создать расслабляющую атмосферу — для этого целесообразно разместить их в ванной комнате или спальне. Однако следует учитывать, что живой огонь в спальне может быть опасен из-за большого количества легковоспламеняемых предметов.
И наконец, с помощью свечей можно создать праздничное настроение в Новый год, на день рождения или в любую другую торжественную дату. Кроме того, свечи могут стать прекрасным дополнением романтического ужина или дружеских посиделок.
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