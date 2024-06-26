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Posted 26 июня, 04:33

Published 26 июня, 04:33

Modified 10 сентября, 02:57

Updated 10 сентября, 02:57

Как органично вписать в интерьер свечи и подсвечники

Как органично вписать в интерьер свечи и подсвечники

26 июня 2024, 04:33
Фото: market.yandex.ru
Как органично вписать в интерьер свечи и подсвечники
Свечи — это не только дополнительный источник освещения, но и элемент декора, и атрибут для создания романтической или расслабляющей атмосферы. В этой статье вы найдете рекомендации на тему того, как с помощью свечей и подсвечников разнообразить интерьер дома.

Вы уже знаете, куда поставите подсвечники?

Перед тем как отправляться покупать свечи и подсвечники, прикиньте, как они будут смотреться в вашем доме и куда их лучше всего будет поместить. Желательно также подбирать цвет подсвечников под цветовую гамму интерьера. Свечи тоже можно подобрать в единой цветовой гамме, а можно купить нейтральные белые.

Желательно также подбирать цвет подсвечников под цветовую гамму интерьераЖелательно также подбирать цвет подсвечников под цветовую гамму интерьера
Желательно также подбирать цвет подсвечников под цветовую гамму интерьера. Фото: market.yandex.ru

Дополнение интерьера или центр композиции

С помощью свечей можно акцентировать внимание на тех или иных предметах обстановки — например, толстые свечи в крупных напольных подсвечниках будут отлично смотреться рядом с камином, а массивные канделябры украсят каминную полку. Кроме того, можно украсить свечами стол и полки на кухне или же использовать настенные подсвечники для дополнительного декора стены.

Романтика и релакс

Свечи могут помочь создать расслабляющую атмосферу — для этого целесообразно разместить их в ванной комнате или спальне. Однако следует учитывать, что живой огонь в спальне может быть опасен из-за большого количества легковоспламеняемых предметов.

Праздничное настроение

И наконец, с помощью свечей можно создать праздничное настроение в Новый год, на день рождения или в любую другую торжественную дату. Кроме того, свечи могут стать прекрасным дополнением романтического ужина или дружеских посиделок.

Свечи могут стать прекрасным дополнением романтического ужина или дружеских посиделокСвечи могут стать прекрасным дополнением романтического ужина или дружеских посиделок
Свечи могут стать прекрасным дополнением романтического ужина или дружеских посиделок. Фото: market.yandex.ru
#Алина Ибрагимова#Общество#Дом#Все материалы авторов#Интерьер
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