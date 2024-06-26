Как органично вписать в интерьер свечи и подсвечники

Перед тем как отправляться покупать свечи и подсвечники, прикиньте, как они будут смотреться в вашем доме и куда их лучше всего будет поместить. Желательно также подбирать цвет подсвечников под цветовую гамму интерьера. Свечи тоже можно подобрать в единой цветовой гамме, а можно купить нейтральные белые.