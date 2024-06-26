Как не заразиться: В Роспотребнадзоре рассказали о правилах покупки и мытья овощей

Однако даже при покупке здоровых фруктов и овощей у надежных продавцов существует определенный риск. Происхождение продуктов не всегда можно однозначно определить, а количество посредников на пути от производителя до потребителя огромно. Поэтому, помимо правильной термической обработки, важно также тщательно промывать приобретенные или сорванные на грядке продукты.