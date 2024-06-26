Как не заразиться: В Роспотребнадзоре рассказали о правилах покупки и мытья овощей

Posted 26 июня, 19:52
Published 26 июня, 19:52
Modified 10 сентября, 03:05
Updated 10 сентября, 03:05
Особое внимание следует уделить помидорам, рассказал kp.ru ведущий эксперт ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев. Например, сальмонеллы, могут легко проникнуть внутрь плода через повреждения на кожице. Мякоть томата создает благоприятную среду для их размножения, поэтому необходимо приобретать только целые помидоры без повреждений.
Однако даже при покупке здоровых фруктов и овощей у надежных продавцов существует определенный риск. Происхождение продуктов не всегда можно однозначно определить, а количество посредников на пути от производителя до потребителя огромно. Поэтому, помимо правильной термической обработки, важно также тщательно промывать приобретенные или сорванные на грядке продукты.
Специалисты из Роспотребнадзора советуют не мыть овощи и фрукты моющими средствами предназначенными для их очистки, а также мылом или содой. Их остатки сложно полностью смыть, а большинство бактерий можно устранить обычной проточной водой.
Кроме того, перед приготовлением еды или очисткой продуктов необходимо хорошо вымыть руки.
Морковь, картофель, редис и другие корнеплоды следует вымачивать в воде в течение 10-15 минут. После этого — тщательно очистить кожуру и промывать овощ под проточной водой.
С листовых овощей (в частности, капусты) нужно снимать верхние листья, после чего — промывать в проточной воде.
Брокколи и цветную капусту следует замачивать в течение 5-10 минут, а непосредственно перед приготовлением — разбирать на соцветия.
С зелени нужно сначала удалять корни и пожелтевшие части, затем — на 15 минут замачивать её в воде, разбирая на листочки для оседания грязи. После этого зелень следует тщательно споласкивать под краном.
Овощи и фрукты с несъедобной кожурой рекомендуется промывать под проточной водой. При необходимости — использовать щетку для загрязнений.
Также необходимо помнить, что для резки мяса и овощей нужно использовать разные разделочные доски — бактерии с мяса могут попасть на овощи и стать причиной заражения.
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