Интернет-пользователи раскритиковали фигуру певицы Юлии Ковальчук в купальнике

Posted 26 июня, 20:09
Published 26 июня, 20:09
Modified 10 сентября, 03:06
Updated 10 сентября, 03:06
Как сообщает peopletalk.ru, недавно знаменитость выложила фото в открытом купальнике. Оно собрало массу комплиментов от поклонников Юлии, однако под публикацией отметились и недоброжелатели.
Недовольные подписчики заявляли, что матери двоих детей не стоит регулярно публиковать такой откровенный контент. Певицу в комментариях назвали озабоченной дамой. Предполагали также, что ей не хватает внимания от мужа или же что ее настиг кризис среднего возраста. Кроме того, звезде писали, что такие фото стоит делать только на пляже, намекая, что она перебарщивает с соблазнительными кадрами по поводу и без.
Юлия ответила на подобные заявления лично, отметив, что она «озабочена лишь любовью».
Также артистка оценила замечания, которые ее особенно рассмешили. Девушка отметила, что фраза: «Какая вы мощная», вызвала у нее воодушевление и гордость за себя после двух пережитых родов.
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