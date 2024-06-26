Интернет-пользователи раскритиковали фигуру певицы Юлии Ковальчук в купальнике

Недовольные подписчики заявляли, что матери двоих детей не стоит регулярно публиковать такой откровенный контент. Певицу в комментариях назвали озабоченной дамой. Предполагали также, что ей не хватает внимания от мужа или же что ее настиг кризис среднего возраста. Кроме того, звезде писали, что такие фото стоит делать только на пляже, намекая, что она перебарщивает с соблазнительными кадрами по поводу и без.