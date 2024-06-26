Едем в Джубгу — на самое близкое черноморское побережье

Если вы соберетесь на отдых в поселок Джубгу, вам следует обязательно побывать на мысе Кадош и увидеть скалу Киселева. Кроме того, вы сможете посетить с экскурсией Гуамское ущелье и полюбоваться там пейзажами, похожими на те, что в Швейцарии. Также в числе местных достопримечательностей — Полковничьи водопады и грот со сталактитами и сталагмитами, ущелье Мельничная щель, долина реки Аше с пещерой ведьм и водопадами Шапсуг и Псыдах.