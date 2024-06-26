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Posted 26 июня, 03:14

Published 26 июня, 03:14

Modified 10 сентября, 02:56

Updated 10 сентября, 02:56

Едем в Джубгу — на самое близкое черноморское побережье

26 июня 2024, 03:14
Небольшой поселок в Краснодарском крае на берегу Черного моря хорошо известен местным жителям и людям, проживающим в соседних регионах. Он удобно расположен, находится неподалеку от крупной трассы и весьма популярен как место отдыха.

Помимо песчаных пляжей, в этой прибрежной местности есть лиственные и хвойные леса, красивые горные ландшафты, водопады и каньоны. Джубга стоит на берегу бухты Джубгская и относится к Туапсинскому району. Расстояние до Туапсе составляет 57 км, до Геленджика — 80 км и до Краснодара — 121 км.

Климат и инфраструктура на побережье у поселка Джубгы

Климат здесь мягкий, умеренно влажный и чем-то напоминает средиземноморский. Погода летом в основном жаркая и солнечная, летом термометр показывает порядка +26… +30 градусов, а зимой практически не опускается ниже нуля. Купаться, как правило, можно в период с конца мая до середины октября.

Туристическая инфраструктура хорошо развита: здесь есть гостиницы, магазины, кафе и торгово-развлекательные центры.

Достопримечательности курорта

Если вы соберетесь на отдых в поселок Джубгу, вам следует обязательно побывать на мысе Кадош и увидеть скалу Киселева. Кроме того, вы сможете посетить с экскурсией Гуамское ущелье и полюбоваться там пейзажами, похожими на те, что в Швейцарии. Также в числе местных достопримечательностей — Полковничьи водопады и грот со сталактитами и сталагмитами, ущелье Мельничная щель, долина реки Аше с пещерой ведьм и водопадами Шапсуг и Псыдах.

А еще стоит обязательно побывать на смотровой площадке, обустроенной на горе Ежик на высоте около 70 м, откуда открывается захватывающий панорамный вид на окрестности.

#Алина Ибрагимова#Путешествия#Отдых#Все материалы авторов#Отпуск#Черное море
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