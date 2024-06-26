Что подарить девочке: обзор на самые популярные куклы в 2024 году

Posted 26 июня, 10:51
Published 26 июня, 10:51
Modified 10 сентября, 02:26
Updated 10 сентября, 02:26
Reborn радует покупателей милыми реалистичными куклами, которых не стыдно подарить даже взрослым. Например, эту мягкую силикон-виниловую модель легко перепутать с настоящей маленькой девочкой — настолько проработаны мельчайшие детали ее внешности.
Стоит отметить, что куклы Reborn Rebornлегкие, поэтому девочка сможет носить их в руках, не таская по полу за ручку или ножку. Также маленькая «мама» сможет одевать свою куклу, давать ей пустышку и бутылочку, которые идут в комплекте.
Если девочка любит играть в парикмахера, ей стоит подарить такую куклу с длинными шелковистыми волосами. Комплект дополнительных аксессуаров для такой модели еще шире, чем у других кукол: в него входит шапочка, игрушка, подгузник, пеленка, бутылочка и ботиночки. Кроме того, изготовитель добавляет к ней сертификат о рождении, что делает игру в дочки-матери максимально реалистичной.
Те, кто уже успел купить куклу Reborn и подарить ее своему ребенку, отмечают натуралистичность игрушки и высокое качество ее исполнения. Многие родители наряжают куклу в настоящую одежду для новорожденных, собирая для нее целый гардероб, оставшийся от подросшей девочки.
«Куклы настолько детально проработаны, что у них даже ноготочки есть! Очень реалистичная и красивая игрушка. Дочка в восторге, просто не выпускает „Лялю“ из рук»
«Дорогая игрушка, но она определенно стоит своих денег. От маленького ребенка вообще не отличить. Лицо очень милое, особенно реснички. Хорошо, что можно купать куколку, это очень нужная процедура после походов на улицу. Дочка без нее на площадку не выходит»
Куклы от Paola Reina также отличаются проработкой деталей и приятным внешним видом. Однако самое главное в них — шикарные волосы. Например, Кэрол — очаровательная шатенка с длинными ресничками. Такую «дочку» стоит подарить на праздник девочке! У этой модели поворачиваются голова, руки и ноги, что делает процесс ее переодевания легким и доступным. Еще один плюс — отсутствие химического запаха. Кэрол приятно пахнет ванилью.
«Сестренка» Кэрол, рыжая Марга, тоже выглядит максимально очаровательной. Помимо качественно прошитой одежды и ботиночек, у этой куклы есть еще один милый аксессуар — мягкий игрушечный медвежонок. Детали личика девочки, такие, как ресницы и веснушки, прорисованы вручную, что делает игрушку оригинальной и «живой».
Еще одна модель от итальянского производителя, Лусиана, идет в комплекте с расческой, которой можно приводить в порядок светлые локоны из высококачественного нейлона. Тело куклы сделано из винила, а глаза — из пластиковых кристаллов. Ее не страшно подарить даже малышу: все материалы изготовления отвечают требованиям безопасности EN71 ЕЭС.
Судя по отзывам, куклы Paola Reina полюбились покупателям своей милой внешностью и реалистичностью. Как правило, эти игрушки покупают чтобы подарить как еще один экземпляр в коллекцию. Девочки с удовольствием с ними играют, меняют наряды и прически своих любимиц. Производитель радует своих покупателей разнообразием и добавляет в линейку новых кукол с разными цветами лица и цветом кожи.
«Полгода назад купили куколку, а от нее все еще пахнет ванилью. Сама игрушка не только красивая, но и качественная, волосы красивые, без залысин. Хорошо, что производитель не экономит на материалах»
«Видна ручная работа. Куколка — загляденье! Одну купила дочке поиграть, а вторую хочу взять в качестве интерьерной игрушки. Будет вдохновлять меня на изготовление кукольных нарядов»
Куклы ЛОЛ — это прежде всего стиль и яркость. Само название линейки игрушек Lil Outrageous Littles («немного эпатажные малышки») говорит само за себя. Поэтому их обязательно стоит подарить маленьким модницам. Например, Китти, в комплекте с которой идет целый маникюрный набор. С такой игрушкой девочка может «открыть» салон и делать ноготочки своей мечты.
Если ребенок любит давать волю воображению и создавать ярких персонажей, стоит подарить ему куклу Gamma babe. Это игрушка с особым сценарием, необыкновенным космическим костюмом и коробкой в виде кинозала. С ее помощью девочка сможет придумывать свои сюжеты космических приключений и собирать полные залы игрушечных кинозрителей.
Тем, кто любит стильные наряды и кукольные вечеринки, можно подарить другую модель от L.O.L. — Olivia Flutter. Это маленькая королева гламура с розовыми очками, яркой бижутерией и расческой для ее чудесных длинных волос. Мечта для девочек!
Покупатели, которые успели подарить девочкам такие игрушки, в своих отзывах отмечают яркую внешность L.O.L., качественный пошив одежды и обилие интересных аксессуаров. Некоторые родители не слишком любят современных кукол в таком исполнении, однако даже они отмечают, что дети в восторге от ЛОЛ.
«Изначально покупала маленьких LOL детям, а потом приобрела одну для себя, чтобы занять полку в комнате. И понеслось. Теперь собираю личную коллекцию. Куклы того стоят, они яркие и эстетически очень приятные. Поэтому так нравятся детям»
«У меня внучка просила такую куклу. Я такие игрушки не очень понимаю, но знаю, что ребенку иногда очень хочется конкретную игрушку. В свое время дочь меня изводила просьбами о Барби. Теперь внучка выпросила ЛОЛ. Ходит счастливая»
Серия игрушечных девочек из школы «Долго и счастливо» имеет свой особый сюжет. Куклы — это дети известных принцесс из разных сказок. Такая история делает линейку Ever After High максимально современной, однако напоминающей о старых добрых сказочных процессах, так любимых девочками всех поколений.
Холли О’Хайр — дочь сказочной Рапунцель, унаследовавшая от нее шикарные волосы. С помощью комплекта аксессуаров девочка сможет делать из них самые причудливые прически. Пряди можно накручивать, заплетать в косы, делать волны гофре и высокий хвост. Ее стоит подарить будущему стилисту по волосам.
Эшли Элла — другая ученица сказочной школы, дочь Золушки. Эта кукла мгновенно меняет свой наряд. Изначально на ней короткое домашнее платье, но стоит лишь нажать на кнопочку на спине, и платье само по себе удлиняется, превращаясь в прекрасный бальный вариант. Остается надеть на куклу диадему и праздничный топ, и вот — перед нами не просто кукольная девочка, а настоящая принцесса.
Кукла Меделин Хеттер пока тоже только принцесса, но у нее есть все шансы стать королевой. Королевой бала в школе Ever After High. Главное — не забыть надеть золотые туфельки и прихватить чудесную полумаску. После праздника коронации можно устроить с Меделин настоящую фотосессию: у куклы сгибаются руки и ноги, что позволяет придавать ей разные позы и «давать подержать» небольшие предметы.
В отзывах многие покупатели, которые успели подарить игрушки своим детям, обращают внимание на удобство игры с ними, красивые, запоминающиеся внешние образы и аккуратную прошивку всех деталей одежды. Из недостатков замечено только скромное количество аксессуаров для некоторых моделей Ever After High. Часто их покупают, чтобы подарить девочкам как дополнение к игрушкам из серии Monster High.
«Я как поклонница ужастиков собрала для себя коллекцию Монстер Хай. Но ребёнку как-то не хотелось их давать, все-таки в четырехлетнем возрасте надо что-то более „девочковое“. Пришлось подарить дочке Евер Афтер Хай. Очень милые куклы и аксессуары к ним симпатичные»
«Дочка увидела у подруги куколку Холли с длинными волосами и начала выпрашивать у меня такую же. Пришлось подарить ей на день рождения. Ни разу не пожалела, что согласилась купить такую игрушку. Теперь у нас дома парикмахерский салон, дочка с подружкой делают прически своим куклам, соревнуются, у кого получилось красивее»
Куклы Barbie — это классика, идущая в ногу со временем. Их обожают и девочки, и их мамы. Их можно подарить и для игр, и для коллекции.
Например, такая блондинка в голубом костюмчике и белом топе. Барби без аксессуаров — не Барби, поэтому производитель позаботился об их изобилии. У куклы есть сумочка, серьги, браслет, ожерелье и, самое главное — питомец. Забавный щенок чихуахуа с собственной маленькой беговой дорожкой.
Кто в детстве не играл в доктора! Теперь это можно делать с Барби. Кукла-доктор с инструментами в комплекте поможет ребенку научиться заботе и бережному отношению к здоровью. В комплекте также идет малыш-пациент, которого можно при желании переквалифицировать в ребенка Барби. Руки куклы сгибаются в локтях, так что она без проблем «удержит» свои инструменты и пупса.
Девочкам, которые предпочитают творческие профессии, наверняка понравится Барби-музыкант с гитарой, микрофоном и синтезатором. Можно собрать целую группу под руководством белокурой солистки или давать концерты перед другими игрушками. Подарить такую игрушку — значит простимулировать фантазию и сюжетное мышление ребенка.
В отзывах на Barbie часто встречаются упоминания о том, что такие куклы всегда красивы, поэтому их не стыдно подарить на день рождения. Также покупатели отмечают качественную печать и пропорциональность игрушек. Среди подделок под оригинал Барби редко встречаются аккуратно сделанные экземпляры, поэтому не стоит приобретать их по слишком низким ценам у непроверенных продавцов. Для многих покупателей стало неожиданностью то, что эти куклы могут быть выполнены на таком уровне качества.
«Пока не родила девочку, не интересовалась Барби и даже не знала, выпускают ли их в наше время. Оказывается, что не просто выпускают, а еще и улучшили модели, сделали лица более современными. Купила дочери Барби и Кена, теперь потихоньку приобретаем дополнительные аксессуары, вместе шьем одежду»
«Ура! Пополнила свою коллекцию Барби певицей. Собрала из кукол целую группу, сшила костюмы и сделала интересную инсталляцию. Жаль, что таких моделей не было в моем детстве. Сейчас увлекает, конечно, уже не игра, а сам процесс рукоделия с использованием кукол»
В конце обещанный лайфхак: если вы не хотите, чтобы ребенок расстроился из-за отсутствия подарка, заказывайте заранее игрушку через интернет. Так вы сэкономите свое время на походы по магазинам и точно будете знать, что куклу не уведут в последний момент другие покупатели. Не забудьте при оформлении заказа указать точный адрес доставки и актуальные контактные данные. Какие куклы сейчас популярны, вы уже знаете, поэтому вам остается только определиться с интересами своего ребенка и подарить лучший вариант.
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