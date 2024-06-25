Топ-10 красивых коротких стрижек для густых волос

Интересную вариацию стрижки боб выбрала Яра Шахиди — у нее густые и вьющиеся волосы, которые за счет проработанной боковой части смотрятся еще более объемно. К слову, дополнительный объем визуально уравновешивает то, что в стрижке нет слоев. Важное дополнение — волнистая челка, которая слегка прикрывает собой брови, добавляя образу полноту и необходимую текстуру.