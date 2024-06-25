Топ-10 красивых коротких стрижек для густых волос

Posted 25 июня, 04:10
Published 25 июня, 04:10
Modified 10 сентября, 02:50
Updated 10 сентября, 02:50
Вариант в стиле блестящего голливудского гламура. Основа этой стрижки — локоны, упругие и объемные. Именно такие сделала Зендея, и стоит признать, что смотрится это потрясающе: тонкие слои в ее стрижке подчеркиваются не только локонами, но и эффектным глубоким пробором набок.
Пример отличной короткой стрижки на густые волосы — образ Дженны Ортеги, которая выбрала классический удлиненный боб в стиле 50-х годов прошлого века. Стрижка дополнена изысканной челкой-занавеской, которая красиво обрамляет лицо и подчеркивает многослойность образа.
На густых волосах удачно будет смотреться длинный боб — идеально прямой и аккуратный. Такой вариант выбрала Ванесса Хадженс: ее стилист дополнил стрижку гладкой и красивой челкой, что позволило сбалансировать выразительные черты лица.
Стрижка Селены Гомес может вдохновить на стильный и яркий эксперимент — объем за счет начеса и подчеркнутая небрежность прядей, которые красиво обрамляют лицо и добавляют образу непринужденности.
Интересную вариацию стрижки боб выбрала Яра Шахиди — у нее густые и вьющиеся волосы, которые за счет проработанной боковой части смотрятся еще более объемно. К слову, дополнительный объем визуально уравновешивает то, что в стрижке нет слоев. Важное дополнение — волнистая челка, которая слегка прикрывает собой брови, добавляя образу полноту и необходимую текстуру.
Если у вас волнистые и густые волосы, вы можете уложить их в эффектные локоны в стиле ретро — по тому же принципу, что и Кристина Хендрикс. Локоны должны заворачиваться наружу, поскольку именно это делает образ изысканным и винтажным.
Многослойный боб — идеальная стрижка для густых волос. Такой вариант подчеркнет объем, а еще его можно дополнить боковой челкой — именно такую носит Сара Хайланд. Челка слегка завивается, как и кончики волос, благодаря чему стрижка красиво обрамляет лицо.
Великолепную стрижку показала Дуа Липа — локоны зафиксированы в боковом проборе, при этом короткие пряди выполняют функции завитков, эффектно обрамляющих лицо. Прическа смотрится нарочито небрежно и просто очаровательно.
Для повседневного образа подойдет стрижка, которая смотрится визуально легко и непринужденно — это удлиненный многослойный боб, такой как у Лили Коллинз. Ее локоны аккуратно разделяются пробором — в домашних условиях это можно сделать при помощи щипцов. Главное, чтобы лицо оставалось открытым.
Чтобы густые волосы не выглядели визуально тяжелыми, отдайте предпочтение стрижке боб длиной до линии подбородка и добавьте к ней челку. Такую прическу носит Нина Добрев, и она смотрится достаточно интересно — резкость классического боба нивелируется за счет легких волн, а густоту волос и их вес визуально минимизирует челка.
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