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Posted 25 июня, 04:10

Published 25 июня, 04:10

Modified 10 сентября, 02:50

Updated 10 сентября, 02:50

Топ-10 красивых коротких стрижек для густых волос

Топ-10 красивых коротких стрижек для густых волос

25 июня 2024, 04:10
Фото: thepioneerwoman.com
Топ-10 красивых коротких стрижек для густых волос
У вас густые волосы и вы давно мечтали сделать короткую стрижку? Рассказываем, какие варианты стоит рассмотреть и почему.

Локоны с боковым пробором

Вариант в стиле блестящего голливудского гламура. Основа этой стрижки — локоны, упругие и объемные. Именно такие сделала Зендея, и стоит признать, что смотрится это потрясающе: тонкие слои в ее стрижке подчеркиваются не только локонами, но и эффектным глубоким пробором набок.

Боб с челкой-шторкой

Пример отличной короткой стрижки на густые волосы — образ Дженны Ортеги, которая выбрала классический удлиненный боб в стиле 50-х годов прошлого века. Стрижка дополнена изысканной челкой-занавеской, которая красиво обрамляет лицо и подчеркивает многослойность образа.

Гладкий прямой боб

На густых волосах удачно будет смотреться длинный боб — идеально прямой и аккуратный. Такой вариант выбрала Ванесса Хадженс: ее стилист дополнил стрижку гладкой и красивой челкой, что позволило сбалансировать выразительные черты лица.

Объемная стрижка, обрамляющая лицо

Стрижка Селены Гомес может вдохновить на стильный и яркий эксперимент — объем за счет начеса и подчеркнутая небрежность прядей, которые красиво обрамляют лицо и добавляют образу непринужденности.

Кудрявый боб с челкой

Интересную вариацию стрижки боб выбрала Яра Шахиди — у нее густые и вьющиеся волосы, которые за счет проработанной боковой части смотрятся еще более объемно. К слову, дополнительный объем визуально уравновешивает то, что в стрижке нет слоев. Важное дополнение — волнистая челка, которая слегка прикрывает собой брови, добавляя образу полноту и необходимую текстуру.

Ретробоб с объемными локонами

Если у вас волнистые и густые волосы, вы можете уложить их в эффектные локоны в стиле ретро — по тому же принципу, что и Кристина Хендрикс. Локоны должны заворачиваться наружу, поскольку именно это делает образ изысканным и винтажным.

Прямой многослойный боб с челкой и боковым пробором

Многослойный боб — идеальная стрижка для густых волос. Такой вариант подчеркнет объем, а еще его можно дополнить боковой челкой — именно такую носит Сара Хайланд. Челка слегка завивается, как и кончики волос, благодаря чему стрижка красиво обрамляет лицо.

Сара ХайландСара Хайланд
Сара Хайланд. Фото: thepioneerwoman.com

Высокий пучок и локоны у лица

Великолепную стрижку показала Дуа Липа — локоны зафиксированы в боковом проборе, при этом короткие пряди выполняют функции завитков, эффектно обрамляющих лицо. Прическа смотрится нарочито небрежно и просто очаровательно.

Небрежные локоны с прямым пробором

Для повседневного образа подойдет стрижка, которая смотрится визуально легко и непринужденно — это удлиненный многослойный боб, такой как у Лили Коллинз. Ее локоны аккуратно разделяются пробором — в домашних условиях это можно сделать при помощи щипцов. Главное, чтобы лицо оставалось открытым.

Удлиненный волнистый боб

Чтобы густые волосы не выглядели визуально тяжелыми, отдайте предпочтение стрижке боб длиной до линии подбородка и добавьте к ней челку. Такую прическу носит Нина Добрев, и она смотрится достаточно интересно — резкость классического боба нивелируется за счет легких волн, а густоту волос и их вес визуально минимизирует челка.

#Алина Ибрагимова#Красота#Все материалы авторов#Стрижки
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