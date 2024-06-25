Стоит ли принимать коллаген? Мнение экспертов

На кожу может повлиять множество факторов. Один прием жирной пищи может спровоцировать появление прыщей, перемена погоды может сделать кожу сухой, а бессонная ночь может сделать ее тусклой. Очень сложно понять, связаны ли улучшения состояния кожи с употреблением коллагена. Не говоря уже о том, что многие добавки с коллагеном или здоровая пища также содержат другие витамины и антиоксиданты, которые также потенциально могут принести пользу, говорит Зейхнер.