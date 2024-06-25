Стоит ли принимать коллаген? Мнение экспертов

Posted 24 июня, 21:10
Published 24 июня, 21:10
Modified 10 сентября, 02:55
Updated 10 сентября, 02:55
Коллаген, содержащийся в коже, волосах, ногтях, сухожилиях, хрящах и костях, является основным структурным белком в тканях человека. И хотя организм постоянно производит этот белок, скорость его производства начинает замедляться после 20 лет. Кроме того, коллаген, уже находящийся в нашей коже, страдает от воздействия солнечного света, курения, употребления алкоголя и сладкой диеты. В результате возрастная кожа с недостатком количеством коллагена выглядит тоньше, более обвисшей и морщинистой. Об этом пишет Ханна Со — научный сотрудник журнала Popular Science.
Не удивительно, что люди ищут продукты, которые могли бы восстановить достаточный уровень коллагена в коже. Сегодня на рынке существует множество напитков и добавок, богатых этим белком. И хотя некоторые данные свидетельствуют о том, что регулярное использование высококачественных добавок может принести некоторую пользу, не все дерматологи рекомендуют идти по этому пути.
Существует не так уж много научной литературы о влиянии добавок коллагена на качество кожи. Авторы двух систематических обзоров, от 2019 и 2021 года, обнаружили, что добавки с коллагеном действительно влияют на эластичность и увлажнение кожи. Но эти эффекты исчезают после прекращения приема добавки.
Коллаген — это очень большая молекула, и при пероральном приеме с добавками эта молекула расщепляется на составляющие ее аминокислоты.
Дерматолог Нилам Ваши отметила, что он и его коллеги скептически относятся к добавкам с коллагеном и их предполагаемым преимуществам. Для того, чтобы получить какой-либо эффект от приема коллагеновой добавки, следует искать гидролизованный коллаген — форму, которая уже разрушена и, следовательно, легче усваивается организмом. Также следует обратить внимание на коллаген типов 1 и 3, которые преобладают в коже, добавила эксперт.
«Теория, лежащая в основе добавок коллагена, заключается в том, что когда вы его глотаете и перевариваете, расщепленные компоненты коллагена будут циркулировать в крови и сигнализировать иммунной системе о том, что организму нужно больше коллагена, чтобы исправить это», — рассказал дерматолог Джошуа Зейхнер. «Но истинную эффективность добавок с коллагеном еще предстоит доказать».
На кожу может повлиять множество факторов. Один прием жирной пищи может спровоцировать появление прыщей, перемена погоды может сделать кожу сухой, а бессонная ночь может сделать ее тусклой. Очень сложно понять, связаны ли улучшения состояния кожи с употреблением коллагена. Не говоря уже о том, что многие добавки с коллагеном или здоровая пища также содержат другие витамины и антиоксиданты, которые также потенциально могут принести пользу, говорит Зейхнер.
Если вы действительно беспокоитесь о коллагене в своем организме, более важными шагами являются регулярное использование солнцезащитного крема и средств по уходу за кожей с гликолевой кислотой и ретинолом, подчеркнул Зейхнер.
«У приема этих добавок нет никаких недостатков, за исключением вреда для вашего кошелька», — сыронизировал он.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14