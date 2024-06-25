Нам нравятся эти прически на волосы средней длины

Posted 25 июня, 11:34
Published 25 июня, 11:34
Modified 10 сентября, 02:58
Updated 10 сентября, 02:58
Стрижка боб — стопроцентный хит 2024 года, и стилисты продолжают модифицировать его и адаптировать под разную длину волос. На средней длине идеально будет смотреться соответствующая стрижка — по высоте плеч или даже ключиц. В этом случае длину волос получится сохранить, более того — их даже можно будет собирать в хвост.
Удлиненный боб — настоящее поле для экспериментов с укладкой. К примеру, можно сделать его многослойным, уложить волнами или с красивой бахромой, а еще можно добавить к нему элегантную и эффектную челку.
Любая многослойная стрижка будет отлично смотреться на волосах средней длины. Они будут лежать свободно, эффектно, добавят образу динамичности. Если вы захотите сделать из волос хвост, у вас это получится — особенно удачно он будет смотреться в сочетании с объемной резинкой. К такой стрижке стилисты часто добавляют челку типа «шторка».
Особенность такой стрижки заключается в том, что она смотрится как бахрома. Волосы лежат естественно и нарочито небрежно, что придает всему образу особое очарование. Кроме всего прочего, такую стрижку легко укладывать — на это уходит минимум времени и практически не требуется никаких специальных средств. Можно обойтись обычным спреем с эффектом текстурирования.
Очень интересный вариант — многослойная стрижка для волос средней длины, длинная сзади и короткая спереди. На первый взгляд она может показаться слегка экстравагантной, однако в образ впишется идеально, особенно если в нем присутствуют черты стиля 80-х годов. Кстати, именно такую стрижку носят Деми Ловато и Майли Сайрус.
Пожалуй, самый летний вариант стрижки на волосы средней длины — это так называемые пляжные волны. Строго говоря, это не совсем стрижка — скорее, речь идет об укладке, причем очень простой. Ничего особенного не требуется: просто вымойте голову, аккуратно расчешите волосы, нанесите на них спрей и крем для укладки и оставьте сушиться. Пряди лягут красивыми волнами сами по себе. Если вы хотите добиться более крутых завитков, можете использовать щипцы.
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