Нам нравятся эти прически на волосы средней длины

Пожалуй, самый летний вариант стрижки на волосы средней длины — это так называемые пляжные волны. Строго говоря, это не совсем стрижка — скорее, речь идет об укладке, причем очень простой. Ничего особенного не требуется: просто вымойте голову, аккуратно расчешите волосы, нанесите на них спрей и крем для укладки и оставьте сушиться. Пряди лягут красивыми волнами сами по себе. Если вы хотите добиться более крутых завитков, можете использовать щипцы.