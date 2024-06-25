Модель потратила 130 тысяч фунтов на мучительную операцию, чтобы ноги стали длиннее

Posted 25 июня, 20:22
Published 25 июня, 20:22
Modified 10 сентября, 03:00
Updated 10 сентября, 03:00
32-летняя звезда немецкого реалити-шоу прошла множество мучительных процедур, чтобы добиться длины ног в 45 дюймов (114, 3 сантиметра). Об этом пишет The Sun.
Терезия покинула больницу во Фрайбурге после восьмой операции по удалению телескопических стальных стержней. Эти конструкции позволяли расти новой костной ткани. Когда кости ее ног вырастали на несколько сантиметров, хирурги вручную увеличивали разрыв, тем самым стимулируя дальнейший рост.
На послеоперационной фотографии в профиле Терезии в Instagram (принадлежит компании Meta*) видно, как она покидает больницу в инвалидной коляске.
По сообщениям местных СМИ, она будет передвигаться на костылях до тех пор, пока врачи не дадут ей разрешение ходить без них.
Под своим фото модель написала: «Наконец-то свобода! Как я жаждала этого дня. Это день дней!»
«Ровно восемь лет назад Франкенштейн начал модифицировать мое тело. Я, которой на тот момент было 24 года, глубоко укоренилась в депрессии», — призналась она.
*Meta (ранее Facebook) признана в РФ экстремисткой организацией. Она запрещена на территории страны. Принадлежащие Meta соцсети Facebook и Instagram заблокированы в РФ.
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