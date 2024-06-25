Леопард: как «приручить» самый противоречивый тренд этого лета

Леопардовый принт украшает собой не только одежду, но и обувь Розамунд Пайк. Если вы не можете решиться на покупку платья или пиджака с таким рисунком, начните с обуви или с любого другого аксессуара. Туфли, сумка, ремень с леопардовым принтом станет стильным и ярким аксессуаром, который в то же время не будет привлекать к себе лишнего внимания.