Леопард: как «приручить» самый противоречивый тренд этого лета

Posted 25 июня, 07:01
Published 25 июня, 07:01
Modified 10 сентября, 02:55
Updated 10 сентября, 02:55
Берите пример с Дженнифер Лоуренс, которая не так давно появилась на модном показе в эффектном пальто с леопардовым принтом. Она грамотно обыграла его в своем образе, дополнив сдержанными и нейтральными вещами, в том числе с темными джинсами. Стилисты высоко оценили ее выбор, отметив, что деним действительно нейтрализует экстравагантность леопардового принта, делает его более демократичным.
Актрисы в последнее время часто сочетают одежду с леопардовым принтом с нейтральными и сдержанными предметами гардероба. Удачный выход — белая рубашка. С ней принт смотрится изысканно и сдержанно.
Леопардовый принт украшает собой не только одежду, но и обувь Розамунд Пайк. Если вы не можете решиться на покупку платья или пиджака с таким рисунком, начните с обуви или с любого другого аксессуара. Туфли, сумка, ремень с леопардовым принтом станет стильным и ярким аксессуаром, который в то же время не будет привлекать к себе лишнего внимания.
Особенность леопардового принта в том, что он притягивает к себе все внимание. И именно это стоит взять на заметку и добавить к образу что-то подчеркнуто роскошное и эффектное. Пример — массивное золотое украшение, например колье, как у Джоан Коллинз. Шоколадные гаммы, которые есть в леопардовом принте, выгодно оттенят золото, а образ получится цельным и даже классическим.
Образ в стиле «тихая роскошь» — идеальный вариант для использования деталей с леопардовым принтом. Это направление сейчас очень актуально. Посмотрите на Кейт Мосс — настоящую поклонницу леопарда. Добавьте к вашему ансамблю туфли на острой шпильке, используйте в макияже нейтральную помаду — идеальное дополнение к эффектному платью. И образ в стиле «тихая роскошь» готов.
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