Когда пора заводить собаку

Если вы не смогли утвердительно ответить хотя бы на один из этих вопросов или у вас возникли хоть малейшие искры сомнения, собаку заводить вам еще рано. Потому что в этом случае совместная жизнь с питомцем не принесет ни вам, ни ему ничего хорошего. Но если вы готовы принять все неудобства и хлопоты, связанные с появлением в доме собаки, и уже заранее знаете, где и как вы будете вместе проводить отпуск, смело заводите себе четвероного друга.