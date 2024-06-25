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Posted 25 июня, 20:00

Published 25 июня, 20:00

Modified 10 сентября, 01:40

Updated 10 сентября, 01:40

Как понять, что вы готовы принять в свой дом собаку

Когда пора заводить собаку

25 июня 2024, 20:00
Фото: Изображение Midjourney
Как понять, что вы готовы принять в свой дом собаку
Вы любите собак и хотите взять в дом питомца, но не уверены, что сможете поменять свой график, чтобы подстроиться под его нужды? Тогда, возможно, вам еще рано обзаводиться четвероногим любимцем. Потому что собаку мало просто любить — нужно еще и суметь стать ей хорошим хозяином.

Готовы ли вы полностью изменить свою жизнь ради питомца?

Чтобы определить свою готовность к приему в дом собаки, кинологи рекомендуют реально оценить свои возможности. Для этого они предлагают честно ответить самому себе на следующие вопросы:

  • сумеете ли вы «встроить» собаку в ваш привычный уклад жизни;
  • как примут нового члена семьи (а собака именно таковым и является) ваши близкие, не будут ли они против;
  • будете ли вы спокойно воспринимать разбросанные по всему дому клоки шерсти в период линьки четвероного любимца;
  • сможете ли вы регулярно выгуливать собаку, как минимум дважды в день, а лучше — три раза;
  • сумеете ли вы терпеливо приучать щенка к туалету на улице и не срываться на нем всякий раз, как он, не сумев дотерпеть до очередной прогулки, оставит на полу лужицу или кучку;
  • сможете ли вы спокойно относиться к тому, что собака будет настойчиво добиваться вашего внимания всеми возможными способами, включая громкий лай, скуление и порчу ваших вещей;
  • есть ли у вас с кем оставить собаку, когда вы соберетесь отправиться на отдых;
  • и наконец, хватит ли у вас средств для того, чтобы обеспечить животному кормление качественным кормом, а также услуги кинолога, грумера (при необходимости) и ветеринара.

Если вы не смогли утвердительно ответить хотя бы на один из этих вопросов или у вас возникли хоть малейшие искры сомнения, собаку заводить вам еще рано. Потому что в этом случае совместная жизнь с питомцем не принесет ни вам, ни ему ничего хорошего. Но если вы готовы принять все неудобства и хлопоты, связанные с появлением в доме собаки, и уже заранее знаете, где и как вы будете вместе проводить отпуск, смело заводите себе четвероного друга.

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#Светлана Павлова#Все материалы авторов#Уход за собакой#Собаки#Питомцы
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