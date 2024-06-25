Когда пора заводить собаку

Posted 25 июня, 20:00
Published 25 июня, 20:00
Modified 10 сентября, 01:40
Updated 10 сентября, 01:40
Чтобы определить свою готовность к приему в дом собаки, кинологи рекомендуют реально оценить свои возможности. Для этого они предлагают честно ответить самому себе на следующие вопросы:
Если вы не смогли утвердительно ответить хотя бы на один из этих вопросов или у вас возникли хоть малейшие искры сомнения, собаку заводить вам еще рано. Потому что в этом случае совместная жизнь с питомцем не принесет ни вам, ни ему ничего хорошего. Но если вы готовы принять все неудобства и хлопоты, связанные с появлением в доме собаки, и уже заранее знаете, где и как вы будете вместе проводить отпуск, смело заводите себе четвероного друга.
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