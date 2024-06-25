Когда булочку хочется, а трансжиры пугают: что делать?

Впрочем, вред для здоровья от вредных веществ, содержащихся в сливочном масле, можно минимизировать, если уменьшить количество потребляемой выпечки и есть ее, скажем, не каждый день, а раз в два-три дня. А сливочное масло при этом никто не запрещает употреблять в пищу в умеренном количестве в свежем виде — оно богато витаминами A, D, E и K, которые важны для организма.