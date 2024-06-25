Когда булочку хочется, а трансжиры пугают: что делать?

Posted 25 июня, 20:00
Published 25 июня, 20:00
Modified 10 сентября, 02:07
Updated 10 сентября, 02:07
«Если употреблять в пищу много сливочного масла, то это может привести к ожирению, развитию атеросклероза сосудов, желчнокаменной болезни. Причины: высокая калорийность, высокое содержание насыщенных жиров, в частности холестерина», — рассказали в Роскачестве.
Однако не так велик вред от свежего сливочного масла, как от этого продукта, подвергшегося нагреву в процессе приготовления пирожков и прочих мучных деликатесов как собственного, так и фабричного изготовления. Дело в том, что в сливочном масле содержится много насыщенных жирных кислот, которые способны поднять уровень холестерина в крови и стимулировать развитие хронических болезней сердца и сосудов.
А еще высокая температура, при которой выпекаются мучные изделия, способствует превращению сливочного масла в канцерогенные вещества, которые не менее опасны, чем пресловутый маргарин.
Впрочем, вред для здоровья от вредных веществ, содержащихся в сливочном масле, можно минимизировать, если уменьшить количество потребляемой выпечки и есть ее, скажем, не каждый день, а раз в два-три дня. А сливочное масло при этом никто не запрещает употреблять в пищу в умеренном количестве в свежем виде — оно богато витаминами A, D, E и K, которые важны для организма.
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