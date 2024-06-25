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Posted 25 июня, 20:00

Published 25 июня, 20:00

Modified 10 сентября, 02:07

Updated 10 сентября, 02:07

Как минимизировать вред сливочного масла в выпечке

Когда булочку хочется, а трансжиры пугают: что делать?

25 июня 2024, 20:00
Фото: Изображение Midjourney
Как минимизировать вред сливочного масла в выпечке
Многие люди считают, что вредные для организма трансжиры содержатся в маргарине, поэтому предпочитают использовать вместо него при приготовлении выпечки сливочное масло. Однако от масла в составе кексов печенья и булочек вреда не меньше, и вот почему.

«Если употреблять в пищу много сливочного масла, то это может привести к ожирению, развитию атеросклероза сосудов, желчнокаменной болезни. Причины: высокая калорийность, высокое содержание насыщенных жиров, в частности холестерина», — рассказали в Роскачестве.

Какой вред несет сливочное масло в составе выпечки

Однако не так велик вред от свежего сливочного масла, как от этого продукта, подвергшегося нагреву в процессе приготовления пирожков и прочих мучных деликатесов как собственного, так и фабричного изготовления. Дело в том, что в сливочном масле содержится много насыщенных жирных кислот, которые способны поднять уровень холестерина в крови и стимулировать развитие хронических болезней сердца и сосудов.

А еще высокая температура, при которой выпекаются мучные изделия, способствует превращению сливочного масла в канцерогенные вещества, которые не менее опасны, чем пресловутый маргарин.

Как минимизировать риски, связанные с употребление сливочного масла

Впрочем, вред для здоровья от вредных веществ, содержащихся в сливочном масле, можно минимизировать, если уменьшить количество потребляемой выпечки и есть ее, скажем, не каждый день, а раз в два-три дня. А сливочное масло при этом никто не запрещает употреблять в пищу в умеренном количестве в свежем виде — оно богато витаминами A, D, E и K, которые важны для организма.

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#Светлана Павлова#Здоровье#Еда#Витамины#Холестерин#Калорийность#Все материалы авторов#Насыщенные жиры
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