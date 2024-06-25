Кабардинка или Лазаревское: что лучше выбрать для отдыха

Что касается пляжей, то в Кабардинке можно найти как дикие пляжи с приятным заходом в море, но с отсутствием инфраструктуры, так и оборудованные городские пляжи — здесь заход галечный, но есть зонтики и всё необходимое для отдыха с детьми.