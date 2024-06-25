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Posted 25 июня, 10:05

Published 25 июня, 10:05

Modified 10 сентября, 02:56

Updated 10 сентября, 02:56

Кабардинка или Лазаревское: что лучше выбрать для отдыха

25 июня 2024, 10:05
Лазаревское и Кабардинка — одинаково популярные среди россиян курорты Краснодарского края. Сравнили оба места отдыха по ценам, инфраструктуре, наличию развлечений и кафе, качеству пляжей.

Начнем с того, что Кабардинка — это отдельный поселок, очень уютный, зеленый и ухоженный. Туристы могут прогуляться по тенистым улочкам со множеством небольших кафешек, посетить местные достопримечательности. А для детей работают океанариум, аквапарки, дельфинарий, экзотариум, крокодиловый каньон.

Если местные достопримечательности наскучат, можно съездить за впечатлениями в Геленджик или Новороссийск — оба города находятся на расстоянии 30–40 км.

Что касается пляжей, то в Кабардинке можно найти как дикие пляжи с приятным заходом в море, но с отсутствием инфраструктуры, так и оборудованные городские пляжи — здесь заход галечный, но есть зонтики и всё необходимое для отдыха с детьми.

Лазаревское — это один из районов Сочи, поэтому инфраструктура здесь более развита, чем в Кабардинке. Пляжная полоса довольно длинная и можно найти места с минимумом отдыхающих. Благоустроенная набережная с массой кафе и ресторанов на любой вкус и кошелек, торговыми точками, большое количество сетевых магазинов — в этом Лазаревское намного выигрывает перед Кабардинкой.

В Лазаревском также много пляжных развлечений, среди которых различные аттракционы, аквапарки, дельфинарий, океанариум. Но местных достопримечательностей на курорте немного — за интересными экскурсиями придется ехать в Сочи.

Один из минусов Лазаревского — автотрасса на Сочи и железная дорога, проходящая через курорт. Поэтому сильно тихим это место не назовешь.

Цены на отдых на обоих курортах примерно одинаковы. Но в Лазаревском выбор кафе и жилья больше, поэтому проще будет найти услуги, соответствующие вашим запросам и кошельку.

Вывод. Если вы хотите ощутить себя на уютном курорте и вам по нраву неспешный семейный отдых, выбирайте Кабардинку. Если вы хотите получить лучшее качество сервиса, развитую инфраструктуру и вас не пугает количество отдыхающих — отправляйтесь на отдых в Лазаревское.

#Алина Ибрагимова#Путешествия#Отдых#Все материалы авторов#Отпуск
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