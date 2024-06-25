Кабардинка или Лазаревское: что лучше выбрать для отдыха

Posted 25 июня, 10:05
Published 25 июня, 10:05
Modified 10 сентября, 02:56
Updated 10 сентября, 02:56
Начнем с того, что Кабардинка — это отдельный поселок, очень уютный, зеленый и ухоженный. Туристы могут прогуляться по тенистым улочкам со множеством небольших кафешек, посетить местные достопримечательности. А для детей работают океанариум, аквапарки, дельфинарий, экзотариум, крокодиловый каньон.
Если местные достопримечательности наскучат, можно съездить за впечатлениями в Геленджик или Новороссийск — оба города находятся на расстоянии 30–40 км.
Что касается пляжей, то в Кабардинке можно найти как дикие пляжи с приятным заходом в море, но с отсутствием инфраструктуры, так и оборудованные городские пляжи — здесь заход галечный, но есть зонтики и всё необходимое для отдыха с детьми.
Лазаревское — это один из районов Сочи, поэтому инфраструктура здесь более развита, чем в Кабардинке. Пляжная полоса довольно длинная и можно найти места с минимумом отдыхающих. Благоустроенная набережная с массой кафе и ресторанов на любой вкус и кошелек, торговыми точками, большое количество сетевых магазинов — в этом Лазаревское намного выигрывает перед Кабардинкой.
В Лазаревском также много пляжных развлечений, среди которых различные аттракционы, аквапарки, дельфинарий, океанариум. Но местных достопримечательностей на курорте немного — за интересными экскурсиями придется ехать в Сочи.
Один из минусов Лазаревского — автотрасса на Сочи и железная дорога, проходящая через курорт. Поэтому сильно тихим это место не назовешь.
Цены на отдых на обоих курортах примерно одинаковы. Но в Лазаревском выбор кафе и жилья больше, поэтому проще будет найти услуги, соответствующие вашим запросам и кошельку.
Вывод. Если вы хотите ощутить себя на уютном курорте и вам по нраву неспешный семейный отдых, выбирайте Кабардинку. Если вы хотите получить лучшее качество сервиса, развитую инфраструктуру и вас не пугает количество отдыхающих — отправляйтесь на отдых в Лазаревское.
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