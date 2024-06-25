Инструкция к применению: как найти работу для школьника на каникулах

Но дело в том, что работодатели, как правило, неохотно берут на подработку несовершеннолетних, поскольку время рабочего дня у них ограничено по закону: 14-летним можно трудиться не более 4 часов в день, в 15–16 лет — не более 5 часов в день, от 16 до 18 лет — не более 7 часов в день.