Инструкция к применению: как найти работу для школьника на каникулах

Posted 25 июня, 20:00
Published 25 июня, 20:00
Modified 10 сентября, 01:41
Updated 10 сентября, 01:41
Официально подросток может трудоустроиться с 14 лет. Но в этом случае обязательно письменное согласие родителей, а еще нужно взять разрешение от местного органа опеки. С 15 лет этой формальности можно избежать, если старшеклассник уже окончил 9 классов и официально перешел на учебу в профессиональное училище. А с 16 лет подросток может самостоятельно заключать трудовой договор.
Но дело в том, что работодатели, как правило, неохотно берут на подработку несовершеннолетних, поскольку время рабочего дня у них ограничено по закону: 14-летним можно трудиться не более 4 часов в день, в 15–16 лет — не более 5 часов в день, от 16 до 18 лет — не более 7 часов в день.
На помощь придут официальные муниципальные сайты, где часто предлагаются программы летней занятости для учащихся старших классов. Им могут предложить поработать на базе школы, Дворца культуры, библиотеки, лагеря. В этом случае подросткам предлагаются должности, не требующие навыков: например, помощник библиотекаря или почтальона, подсобный рабочий, вожатый и др.
Здесь не следует рассчитывать на большие деньги, но зато это гарантирует безопасность при трудоустройстве.
Второй вариант поиска работы — сайты по трудоустройству. Тут можно найти более высокооплачиваемую работу: например, курьер, официант, помощник экскурсовода, помощник повара, сотрудник на сборку товара.
В этом случае надо быть готовым, что подростку предложат работу без официального оформления. Поэтому стоит внимательно изучить работодателя — по статистике, каждый пятый несовершеннолетний сталкивался с невыплатой заработанных денег. Помогите подростку с выбором работодателя, не ведитесь на обещания высокой зарплаты без опыта работы, доверяйте только проверенным специализированным ресурсам — наприме, hh.ru или Работа.ру.
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