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Posted 25 июня, 20:00

Published 25 июня, 20:00

Modified 10 сентября, 01:41

Updated 10 сентября, 01:41

Где и как подростку найти работу летом: подробная инструкция

Инструкция к применению: как найти работу для школьника на каникулах

25 июня 2024, 20:00
Фото: Изображение Midjourney
Где и как подростку найти работу летом: подробная инструкция
Согласно опросам, треть российских школьников намерены найти подработку на лето. Но это не так просто. Расскажем, где и как безопасно заработать несовершеннолетнему и что нужно знать при поиске подработки.

Официально подросток может трудоустроиться с 14 лет. Но в этом случае обязательно письменное согласие родителей, а еще нужно взять разрешение от местного органа опеки. С 15 лет этой формальности можно избежать, если старшеклассник уже окончил 9 классов и официально перешел на учебу в профессиональное училище. А с 16 лет подросток может самостоятельно заключать трудовой договор.

Но дело в том, что работодатели, как правило, неохотно берут на подработку несовершеннолетних, поскольку время рабочего дня у них ограничено по закону: 14-летним можно трудиться не более 4 часов в день, в 15–16 лет — не более 5 часов в день, от 16 до 18 лет — не более 7 часов в день.

На помощь придут официальные муниципальные сайты, где часто предлагаются программы летней занятости для учащихся старших классов. Им могут предложить поработать на базе школы, Дворца культуры, библиотеки, лагеря. В этом случае подросткам предлагаются должности, не требующие навыков: например, помощник библиотекаря или почтальона, подсобный рабочий, вожатый и др.

Здесь не следует рассчитывать на большие деньги, но зато это гарантирует безопасность при трудоустройстве.

Второй вариант поиска работы — сайты по трудоустройству. Тут можно найти более высокооплачиваемую работу: например, курьер, официант, помощник экскурсовода, помощник повара, сотрудник на сборку товара.

В этом случае надо быть готовым, что подростку предложат работу без официального оформления. Поэтому стоит внимательно изучить работодателя — по статистике, каждый пятый несовершеннолетний сталкивался с невыплатой заработанных денег. Помогите подростку с выбором работодателя, не ведитесь на обещания высокой зарплаты без опыта работы, доверяйте только проверенным специализированным ресурсам — наприме, hh.ru или Работа.ру.

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#Светлана Павлова#Общество#Дети#Работа#Все материалы авторов
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