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Posted 25 июня, 07:39

Published 25 июня, 07:39

Modified 10 сентября, 02:55

Updated 10 сентября, 02:55

Эти советы помогут вам сэкономить на продуктах: правила покупки еды

Эти советы помогут вам сэкономить на продуктах: правила покупки еды

25 июня 2024, 07:39
Фото: 1MI
Эти советы помогут вам сэкономить на продуктах: правила покупки еды
Россияне ежедневно тратят на покупку продуктов более 30% ежемесячного дохода. Как сократить расходы на еду и сохранить бюджет, даже если цены растут, — в нашем материале.

Составьте список

Перед тем как пойти в магазин, проведите ревизию продуктов в доме и составьте список необходимых покупок. Строго придерживайтесь списка и воздержитесь от спонтанных приобретений. Помните — если в вашем списке нет того или иного продукта, значит, он вам не сильно нужен, а значит, покупку можно отложить.

Выключите смартфон

Не ходите по супермаркету или рынку с телефоном в руках. Если вы будете всё время отвлекаться на сообщения в мессенджерах, есть риск, что вы накупите больше, чем запланировали.

Не ходите по супермаркету или рынку с телефоном в рукахНе ходите по супермаркету или рынку с телефоном в руках
Не ходите по супермаркету или рынку с телефоном в руках. Фото: 1MI

Не ходите голодными

Никогда не идите за продуктами на голодный желудок. Голод — лучший мотиватор покупки еды, он заставит вас купить больше продуктов, чем нужно.

Осторожней относитесь к скидкам

Желание сэкономить на продуктах, покупая товары со скидкой, не всегда оправданно. У большинства скидочной продукции сроки годности истекают через несколько дней. Подумайте, нужна ли вам еда, которая уже вскоре будет негодна в пищу.

Желание сэкономить на продуктах, покупая товары со скидкой, не всегда оправданноЖелание сэкономить на продуктах, покупая товары со скидкой, не всегда оправданно
Желание сэкономить на продуктах, покупая товары со скидкой, не всегда оправданно. Фото: 1MI

Не берите товары со средних полок

Одна из ловушек маркетологов — располагать более дорогую продукцию на уровне глаз. Не ленитесь заглядывать на нижние полки — там наверняка найдете товар такого же качества, но по более доступной цене.

Покупайте только сезонную продукцию

Конечно, велик соблазн купить свежие огурчики или помидорчики зимой. Но такие покупки сильно бьют по бюджету. Поэтому старайтесь покупать только сезонные овощи и фрукты. И для этого лучше отправляйтесь на овощебазы или рынки — там покупка обойдется вам дешевле.

Старайтесь покупать только сезонные овощи и фрукты.Старайтесь покупать только сезонные овощи и фрукты.
Старайтесь покупать только сезонные овощи и фрукты.. Фото: 1MI

Не берите с собой детей

Очень сложно сопротивляться детским желаниям и просьбам. И в итоге вы можете потратить больше, чем запланировано, на порой ненужные покупки.

Ориентируйтесь на состав, а не на цены

Менее известные бренды зачастую не отличаются составом и качеством от раскрученных торговых марок. Сравнивайте состав и выбирайте продукцию по более доступной цене.

#Алина Ибрагимова#Деньги#Еда#Все материалы авторов
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