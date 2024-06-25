Эти советы помогут вам сэкономить на продуктах: правила покупки еды

Перед тем как пойти в магазин, проведите ревизию продуктов в доме и составьте список необходимых покупок. Строго придерживайтесь списка и воздержитесь от спонтанных приобретений. Помните — если в вашем списке нет того или иного продукта, значит, он вам не сильно нужен, а значит, покупку можно отложить.