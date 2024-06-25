Эти советы помогут вам сэкономить на продуктах: правила покупки еды

Posted 25 июня, 07:39
Published 25 июня, 07:39
Modified 10 сентября, 02:55
Updated 10 сентября, 02:55
Перед тем как пойти в магазин, проведите ревизию продуктов в доме и составьте список необходимых покупок. Строго придерживайтесь списка и воздержитесь от спонтанных приобретений. Помните — если в вашем списке нет того или иного продукта, значит, он вам не сильно нужен, а значит, покупку можно отложить.
Не ходите по супермаркету или рынку с телефоном в руках. Если вы будете всё время отвлекаться на сообщения в мессенджерах, есть риск, что вы накупите больше, чем запланировали.
Никогда не идите за продуктами на голодный желудок. Голод — лучший мотиватор покупки еды, он заставит вас купить больше продуктов, чем нужно.
Желание сэкономить на продуктах, покупая товары со скидкой, не всегда оправданно. У большинства скидочной продукции сроки годности истекают через несколько дней. Подумайте, нужна ли вам еда, которая уже вскоре будет негодна в пищу.
Одна из ловушек маркетологов — располагать более дорогую продукцию на уровне глаз. Не ленитесь заглядывать на нижние полки — там наверняка найдете товар такого же качества, но по более доступной цене.
Конечно, велик соблазн купить свежие огурчики или помидорчики зимой. Но такие покупки сильно бьют по бюджету. Поэтому старайтесь покупать только сезонные овощи и фрукты. И для этого лучше отправляйтесь на овощебазы или рынки — там покупка обойдется вам дешевле.
Очень сложно сопротивляться детским желаниям и просьбам. И в итоге вы можете потратить больше, чем запланировано, на порой ненужные покупки.
Менее известные бренды зачастую не отличаются составом и качеством от раскрученных торговых марок. Сравнивайте состав и выбирайте продукцию по более доступной цене.
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