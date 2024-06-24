Татьяна Бакальчук назвала потраченную на собственном маркетплейсе сумму денег

Как пишет peopletalk.ru, Бакальчук является основательницей маркетплейса Wilberries, который пользуется популярностью в Российской Федерации и за ее пределами. При этом предпринимательница сама делает на нем покупки. По ее словам, на собственные заказы Татьяна потратила свыше 8,2 миллиона рублей. То есть покупки ей обходятся на сумму примерно четыреста тысяч рублей в год.