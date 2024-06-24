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Posted 24 июня, 12:52

Published 24 июня, 12:52

Modified 10 сентября, 02:52

Updated 10 сентября, 02:52

Татьяна Бакальчук на YouTube-шоу «Надежда Стрелец»

Татьяна Бакальчук назвала потраченную на собственном маркетплейсе сумму денег

24 июня 2024, 12:52
Фото: кадр
Татьяна Бакальчук на YouTube-шоу «Надежда Стрелец»
Предпринимательница Татьяна Бакальчук, которая в 2021 году была названа самой богатой женщиной по версии Forbes, на собственном маркетплейсе покупает на солидные суммы.

Как пишет peopletalk.ru, Бакальчук является основательницей маркетплейса Wilberries, который пользуется популярностью в Российской Федерации и за ее пределами. При этом предпринимательница сама делает на нем покупки. По ее словам, на собственные заказы Татьяна потратила свыше 8,2 миллиона рублей. То есть покупки ей обходятся на сумму примерно четыреста тысяч рублей в год.

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#Светлана Павлова#Бизнес#Россия#Деньги#Знаменитости#Популярность#Все материалы авторов#Forbes#Маркетплейс
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