Татьяна Бакальчук назвала потраченную на собственном маркетплейсе сумму денег

Posted 24 июня, 12:52
Published 24 июня, 12:52
Modified 10 сентября, 02:52
Updated 10 сентября, 02:52
Как пишет peopletalk.ru, Бакальчук является основательницей маркетплейса Wilberries, который пользуется популярностью в Российской Федерации и за ее пределами. При этом предпринимательница сама делает на нем покупки. По ее словам, на собственные заказы Татьяна потратила свыше 8,2 миллиона рублей. То есть покупки ей обходятся на сумму примерно четыреста тысяч рублей в год.
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