Илон Маск стал отцом в 12-й раз

В 2021 году у Маска и Зилис родились близнецы. До этого времени предприниматель состоял в отношениях с артисткой Граймс, которая также родила ему троих детей. Первая супруга американского мультимиллиардера Джастин Уилсон родила ему 5 детей — двойняшек и тройняшек. У них был еще один ребенок, но он умер в младенчестве.