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Posted 24 июня, 16:06

Published 24 июня, 16:06

Modified 10 сентября, 02:54

Updated 10 сентября, 02:54

Илон Маск стал отцом в 12-й раз

24 июня 2024, 16:06
На днях в информационном пространстве появилась новость, что у предпринимателя Илона Маска родился двенадцатый ребенок. Мать малыша — Шивон Зилис. Она работает в Neuralink. Сам Маск подтвердил эту информацию в одном из интервью.

По словам основателя Tesla, рождение ребенка не было тайной. Это было известно всем — и родственникам, и знакомым. Однако пол и имя ребенка Маск раскрывать не стал, пишет peopletalk.ru.

В 2021 году у Маска и Зилис родились близнецы. До этого времени предприниматель состоял в отношениях с артисткой Граймс, которая также родила ему троих детей. Первая супруга американского мультимиллиардера Джастин Уилсон родила ему 5 детей — двойняшек и тройняшек. У них был еще один ребенок, но он умер в младенчестве.

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#Дети#Знаменитости#Все материалы авторов
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