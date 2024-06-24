Илон Маск стал отцом в 12-й раз

Posted 24 июня, 16:06
Published 24 июня, 16:06
Modified 10 сентября, 02:54
Updated 10 сентября, 02:54
По словам основателя Tesla, рождение ребенка не было тайной. Это было известно всем — и родственникам, и знакомым. Однако пол и имя ребенка Маск раскрывать не стал, пишет peopletalk.ru.
В 2021 году у Маска и Зилис родились близнецы. До этого времени предприниматель состоял в отношениях с артисткой Граймс, которая также родила ему троих детей. Первая супруга американского мультимиллиардера Джастин Уилсон родила ему 5 детей — двойняшек и тройняшек. У них был еще один ребенок, но он умер в младенчестве.
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