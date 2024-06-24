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Posted 24 июня, 20:35

Published 24 июня, 20:35

Modified 10 сентября, 02:53

Updated 10 сентября, 02:53

17 идей дизайна потолка, которые нельзя игнорировать в 2024 году

24 июня 2024, 20:35
Взгляните вверх — у вас до сих пор белый потолок? Предлагаем воспользоваться нашим руководством по дизайну интерьера и задекорировать его в соответствии с новым трендом. Выберите ли вы яркие эклектические обои или спокойную отделку в стиле хюгге — решать только вам.

В 2024 году декорированные потолки неожиданно вошли в моду, перестав быть просто белыми. Дизайнеры уделили особое внимание этой «пятой стене», предложив обшить ее панелями, декорировать балками или поклеить обои. При этом, тренд на отделку потолка действительно имеет визуальный эффект, придавая любому помещению, будь это спальня, кухня или ванная комната, индивидуальность и характер.

Рассказываем, какими способами можно создать модный интерьер и какие обои под потолок лучше всего смотрятся в общей картине.

 

Скандинавский потолок

Простой деревянный потолок придает дому скандинавский вид. Для привлечения внимания подумайте об покупке необычного и современного светильника, который идеально дополняет стильный интерьер.

 

Декор между балок

Не обязательно оставлять балки в их естественном состоянии. Их можно покрасить, а также оклеить обоями пространство между ними для придания комнате дополнительного объема и глубины. В представленной спальне потолок небесно-голубого цвета придает безмятежность и спокойствие.

 

Яркое и дерзкое заявление

В этой комнате использованы фестончатые элементы и яркие цвета, поэтому вполне естественно, что потолок тоже должен быть не менее колоритным. Произвольные узоры на обоях придают пространству еще больше индивидуальности.

 

Каркасное перекрытие

Каркасное перекрытие остается популярным, благодаря которому эта большая кухня выглядит еще более просторной и гостеприимной. Потолок можно покрасить в любой оттенок, но и в обычном белом определенно нет ничего плохого.

 

Покройте потолок блестящим лаком

Лакированный потолок выглядит капризно и одновременно изысканно. Это отличная возможность поэкспериментировать с цветом и проявить смелость.

 

Миксуйте принты

Смешивать узоры — это нормально, даже в случае, когда рисунок на потолке сильно отличается от того, что на полах и стене. Кроме того, небольшие ванные комнаты нуждаются в определенной доле дизайнерского риска, делая комнату яркой и неожиданной.

 

Немного обоев не помешает

Зачем оклеивать обоями весь потолок, когда можно обойтись только его частью? На фото проекта закругленная часть высокой арки в ванной комнате привлекает внимание рисунком в виде звездного неба.

 

Используйте зеленый цвет везде

Эта ванная комната является образцом правильно подобранного дизайна в зеленных тонах, в котором цвет потолка перекликается с оттенком рисунка, создавая гармоничный образ.

 

Приоритетное внимание особой части потолка

Еще один небольшой пример, когда обоями оклеена только часть потолка. Здесь зона, похожая на башенку, украшена женственными обоями, которые действительно оживляют эту часть комнаты.

 

Акцент на деревенском стиле

Любителям интерьера в стиле фермерского дома старый и потрескавшийся деревянный потолок определенно понравится. Он придает кухне индивидуальность и выглядит так великолепно естественно, органично дополняя каменные стены.

 

Выложите потолок плиткой

Необычная плитка на потолке поднимает пространство гостинной на новый уровень, добавляя замысловатый штрих, который обязательно привлечет внимание. Эта комната словно переносит нас в прошлое, демонстрируя характер.

 

Используйте темный синий

Хотите добавить немного готичности в свое помещение? Смело используйте оттенки синего на стенах, а также потолке. Матово-голубой оттенок хотя и не 100% сочетается со стенами, но отлично отражается в мебели.

 

Обои повсюду

Если вам нравятся ваши новые обои, то нет необходимости останавливаться на стенах. Продолжайте оклеивать потолок обоями, чтобы спальня напоминала дорогую шкатулку для драгоценностей.

 

Облака на потолке

Облака на потолке смотрятся мило не только в детской комнате, но даже во взрослом пространстве. Это помещение находится в ванной, а это значит, что вы можете откинуться и притвориться, что находитесь на природе.

 

Покрасьте потолок в черный цвет

Черный потолок — это всегда потрясающий ход. Если ваш потолок старый и немного изношенный, черная краска может помочь скрыть любые заметные недостатки.

 

Используйте контраст

Розовый и коричневый прекрасно сочетаются и придают этой спальне нотку гламура и винтажного шарма. Коричневые и белые шторы помогают усилить образ.

 

Выберите два необычных рисунка

Если вы не можете выбрать между двумя совершенно разными рисунками, один из них можно разместить на стене, а другой — на потолке. Это яркий и контрастный прием позволит добавить помещению необычный дизайн, привлекающий внимание.

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#Эмилия Шпилева#Общество#Дизайн#Интерьер#Обои#Тренды 2024#Сэндвич панели#Краска#Потолок
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