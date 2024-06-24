17 идей дизайна потолка, которые нельзя игнорировать в 2024 году

Posted 24 июня, 20:35
Published 24 июня, 20:35
Modified 10 сентября, 02:53
Updated 10 сентября, 02:53
В 2024 году декорированные потолки неожиданно вошли в моду, перестав быть просто белыми. Дизайнеры уделили особое внимание этой «пятой стене», предложив обшить ее панелями, декорировать балками или поклеить обои. При этом, тренд на отделку потолка действительно имеет визуальный эффект, придавая любому помещению, будь это спальня, кухня или ванная комната, индивидуальность и характер.
Рассказываем, какими способами можно создать модный интерьер и какие обои под потолок лучше всего смотрятся в общей картине.
Простой деревянный потолок придает дому скандинавский вид. Для привлечения внимания подумайте об покупке необычного и современного светильника, который идеально дополняет стильный интерьер.
Не обязательно оставлять балки в их естественном состоянии. Их можно покрасить, а также оклеить обоями пространство между ними для придания комнате дополнительного объема и глубины. В представленной спальне потолок небесно-голубого цвета придает безмятежность и спокойствие.
В этой комнате использованы фестончатые элементы и яркие цвета, поэтому вполне естественно, что потолок тоже должен быть не менее колоритным. Произвольные узоры на обоях придают пространству еще больше индивидуальности.
Каркасное перекрытие остается популярным, благодаря которому эта большая кухня выглядит еще более просторной и гостеприимной. Потолок можно покрасить в любой оттенок, но и в обычном белом определенно нет ничего плохого.
Лакированный потолок выглядит капризно и одновременно изысканно. Это отличная возможность поэкспериментировать с цветом и проявить смелость.
Смешивать узоры — это нормально, даже в случае, когда рисунок на потолке сильно отличается от того, что на полах и стене. Кроме того, небольшие ванные комнаты нуждаются в определенной доле дизайнерского риска, делая комнату яркой и неожиданной.
Зачем оклеивать обоями весь потолок, когда можно обойтись только его частью? На фото проекта закругленная часть высокой арки в ванной комнате привлекает внимание рисунком в виде звездного неба.
Эта ванная комната является образцом правильно подобранного дизайна в зеленных тонах, в котором цвет потолка перекликается с оттенком рисунка, создавая гармоничный образ.
Еще один небольшой пример, когда обоями оклеена только часть потолка. Здесь зона, похожая на башенку, украшена женственными обоями, которые действительно оживляют эту часть комнаты.
Любителям интерьера в стиле фермерского дома старый и потрескавшийся деревянный потолок определенно понравится. Он придает кухне индивидуальность и выглядит так великолепно естественно, органично дополняя каменные стены.
Необычная плитка на потолке поднимает пространство гостинной на новый уровень, добавляя замысловатый штрих, который обязательно привлечет внимание. Эта комната словно переносит нас в прошлое, демонстрируя характер.
Хотите добавить немного готичности в свое помещение? Смело используйте оттенки синего на стенах, а также потолке. Матово-голубой оттенок хотя и не 100% сочетается со стенами, но отлично отражается в мебели.
Если вам нравятся ваши новые обои, то нет необходимости останавливаться на стенах. Продолжайте оклеивать потолок обоями, чтобы спальня напоминала дорогую шкатулку для драгоценностей.
Облака на потолке смотрятся мило не только в детской комнате, но даже во взрослом пространстве. Это помещение находится в ванной, а это значит, что вы можете откинуться и притвориться, что находитесь на природе.
Черный потолок — это всегда потрясающий ход. Если ваш потолок старый и немного изношенный, черная краска может помочь скрыть любые заметные недостатки.
Розовый и коричневый прекрасно сочетаются и придают этой спальне нотку гламура и винтажного шарма. Коричневые и белые шторы помогают усилить образ.
Если вы не можете выбрать между двумя совершенно разными рисунками, один из них можно разместить на стене, а другой — на потолке. Это яркий и контрастный прием позволит добавить помещению необычный дизайн, привлекающий внимание.
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