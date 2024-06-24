17 идей дизайна потолка, которые нельзя игнорировать в 2024 году

Взгляните вверх — у вас до сих пор белый потолок? Предлагаем воспользоваться нашим руководством по дизайну интерьера и задекорировать его в соответствии с новым трендом. Выберите ли вы яркие эклектические обои или спокойную отделку в стиле хюгге — решать только вам.