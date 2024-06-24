10 неприхотливых комнатных растений: они украсят ваш дом

Научное название этого растения — Zamioculcas zamiifolia. У него большие и эффектные листья с глянцевым блеском, так что оно украсит интерьер вашей квартиры и дополнит его собой. Отличается выносливостью, можно выращивать даже в темной комнате, а частого полива ему не требуется — достаточно поливать его раз в две или в три недели.