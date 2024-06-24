10 неприхотливых комнатных растений: они украсят ваш дом

Posted 24 июня, 08:05
Published 24 июня, 08:05
Modified 10 сентября, 02:50
Updated 10 сентября, 02:50
Одно из самых простых в выращивании и неприхотливых растений. Смотрится очень аккуратно, отлично себя чувствует даже в условиях недостаточного освещения. Частого полива не требуют, более того, выдержат без воды даже две или три недели, например пока вы будете в отъезде.
Научное название этого растения — Zamioculcas zamiifolia. У него большие и эффектные листья с глянцевым блеском, так что оно украсит интерьер вашей квартиры и дополнит его собой. Отличается выносливостью, можно выращивать даже в темной комнате, а частого полива ему не требуется — достаточно поливать его раз в две или в три недели.
Филодендрон — неприхотливое и красивое растение, однако оно нуждается в хорошем и достаточно ярком освещении. Какой именно вид растения выбрать — зависит исключительно от ваших предпочтений, однако советуем рассмотреть этот красивый сорт с белоснежными листьями в полоску.
Это растение тоже стоит выращивать в хорошо освещенном месте, однако само освещение обязательно должно быть прямым. Цветок смотрится очень эстетично за счет насыщенных зеленых листьев необычной формы. Наиболее удачно растение будет смотреться на полке или на журнальном столике. Частого полива цветок не требует.
Принято считать, что это растение привлекает в дом благополучие, достаток и удачу. Стоит проверить, так ли это на самом деле, однако основное достоинство цветка заключается в его эстетичном виде — зеленые листья с глянцевым блеском, эффектная «осанка». Цветок хорошо чувствует себя в освещенном месте, однако умеренный и рассеянный свет ему тоже подходит.
Красивое и достаточно неприхотливое растение, которое очень красиво цветет — регулярно появляются белоснежные цветы вытянутой формы, которые замечательно смотрятся в обрамлении зеленых листьев. Цветок можно выращивать и при умеренном освещении, однако наиболее полезен для него непрямой, но яркий свет. Поливать растение нужно регулярно — раз в неделю.
Компактное и даже миниатюрное растение, которое привлекает к себе внимание слегка сморщенными, плотными листьями необычной формы. Хорошо чувствует себя при умеренном освещении, поливать его рекомендуется раз в одну или в две недели.
Очень неприхотливое и красивое растение, которое идеально подойдет для городской квартиры. Это вьющийся комнатный цветок с пестрыми и яркими листьями. Растение хорошо чувствует себя при хорошем освещении, а вот влажность не любит, так что поливать его нужно время от времени — примерно раз в две недели.
Эффектный и красивый комнатный цветок с листьями необычной формы, зелеными с желтыми прожилками. Выращивать его рекомендуется в хорошо освещенном месте, поливать нужно периодически — раз в неделю или раз в две недели.
Цветок привлекает к себе внимание за счет листьев эффектной округлой формы. А еще на листьях есть красные пятна, которые подчеркивают контрастность цветка. Такое растение стоит выращивать в условиях хорошего освещения, увлажнять почву нужно регулярно — раз в неделю или даже чаще.
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