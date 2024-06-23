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Posted 23 июня, 08:32

Published 23 июня, 08:32

Modified 10 сентября, 02:49

Updated 10 сентября, 02:49

Седакова показала, как ловит мячики в обтягивающем платье

23 июня 2024, 08:32
Анна Седакова пришла на НЕИГРЫ в обтягивающем зеленом платье, в котором показала свои способности ведущим Антону Шастун и Диме Позову

Антон Шастун и Дима Позов пригласили на «НЕИГРЫ» певицу и бывшую солистку «ВИА ГРА» Анну Седакову.

41-летняя эффектная блондинка не отказалась от участия в проекте, в котором звезды соревнуются между собой в различных играх. Для съемок шоу Анна выбрала себе лук, состоящий из обтягивающего зеленого платья и прозрачных туфель. Пышногрудая дива упражнялась в ловле пластиковых мячиков, играх с бумажными стаканчиками и других интересных заданиях.

После окончания съемок Седакова вместе со своим сыном Гектором и собакой отправилась в гримерку, где Шастун немного поиграл с любимым песиком породы сиба-ину по кличке Маруся.

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#Эмилия Шпилева#Знаменитости#Игры#Звезды#ТНТ#Анна Седакова
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