Седакова показала, как ловит мячики в обтягивающем платье

41-летняя эффектная блондинка не отказалась от участия в проекте, в котором звезды соревнуются между собой в различных играх. Для съемок шоу Анна выбрала себе лук, состоящий из обтягивающего зеленого платья и прозрачных туфель. Пышногрудая дива упражнялась в ловле пластиковых мячиков, играх с бумажными стаканчиками и других интересных заданиях.