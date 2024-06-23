Пекинес выиграл конкурс на самую уродливую собаку в мире

Posted 23 июня, 06:48
Published 23 июня, 06:48
Modified 10 сентября, 02:45
Updated 10 сентября, 02:45
Ежегодный конкурс «Самая уродливая собака в мире» проводится в Калифорнии на ярмарке Sonoma-Marin с 1988 года.
В 2024 году первое место занял восьмилетний пекинес Уайлд Тханг, который получил звание самой уродливой собаки в мире. Его внешность стала результатом собачьей чумки, которой переболел щенок в возрасте 10-ти недель, из-за чего возникли проблемы с ростом зубов и проблемами мышечной неврологии одной ноги.
По итогам конкурса хозяйка самого страшного пекинеса может рассчитывать на приз — 5000 долларов.
Второе место в конкурсе занял 14-летний мопс по кличке Рим. Третье место заняла 14-летняя собака белошерстной породы по кличке Дейзи, которую в двухлетнем возрасте спасли с улицы, потерявшая зубы, шерсть и зрение.
Среди других участников были помесы чихуахуа, китайской хохлатой и мопсов, в том числе 14-летняя помесь брюссельского гриффона и мопса по кличке Фредди Меркьюри - прошлогодний победитель конкурса.
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