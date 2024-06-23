Пекинес выиграл конкурс на самую уродливую собаку в мире

В 2024 году первое место занял восьмилетний пекинес Уайлд Тханг, который получил звание самой уродливой собаки в мире. Его внешность стала результатом собачьей чумки, которой переболел щенок в возрасте 10-ти недель, из-за чего возникли проблемы с ростом зубов и проблемами мышечной неврологии одной ноги.