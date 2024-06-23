Ольга Бузова наконец встретила свою любовь

Действительно ли бывшая ведущая «Дом-2» влюблена, пока не известно. Кто является тайным избранником — тоже сохраняется в секрете, так как Бузова держит свою личную жизнь в тайне. При этом, Ольга активно делится своими планами на жизнь, рассказывая, что в скором времени планирует стать мамой.