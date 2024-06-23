Ольга Бузова наконец встретила свою любовь

Posted 23 июня, 10:20
Published 23 июня, 10:20
Modified 10 сентября, 02:49
Updated 10 сентября, 02:49
Ольга Бузова пару дней назад улетела на море в кратковременный отпуск, проводя все свободное время на пляже в купальнике. Как выяснилось, певица отправилась в Турцию для того, чтобы набраться сил перед «сумасшедшим июлем».
Вскоре певица опубликовала с отдыха роскошный букет с розами и лилиями, подписав снимок словами:
«Когда приходит любовь, душа наполняется неземным блаженством…»
Действительно ли бывшая ведущая «Дом-2» влюблена, пока не известно. Кто является тайным избранником — тоже сохраняется в секрете, так как Бузова держит свою личную жизнь в тайне. При этом, Ольга активно делится своими планами на жизнь, рассказывая, что в скором времени планирует стать мамой.
Напомним, что последним романом в жизни певицы были отношения с блогером Давидом Манукяном, с которым она встречалась с 2019 по 2021 год.
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