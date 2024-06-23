Дочь отомстила Тому Крузу за то, что тот пропустил ее выпускной

Posted 23 июня, 07:21
Published 23 июня, 07:21
Modified 10 сентября, 02:49
Updated 10 сентября, 02:49
Школьный выпускной 18-летней дочери знаменитых голливудских актеров Кэти Холмс и Тома Круза оказался не таким уже радостным торжеством. На церемонию вручения аттестатов, которая проходила в театре, Сури Круз пришла поддержать только ее мама.
Как оказалось, ее отец Том Круз решил в этот знаменательный день отправиться на концерт Тейлор Свифт, вместо того, чтобы поддержать дочь. Несмотря на отсутствие отца, Сури была окружена близкими и одноклассниками, которые поздравляли и обнимали ее после церемонии.
На вручении диплома Сури отказалась от фамилии своего отца, назвав себя Сури Ноэль (второе имя матери). Выпускница была по традиции одета в ярко-красную выпускную мантию с шапочкой.
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