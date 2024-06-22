Скандальная история: 18-летняя невеста Григория Лепса

Posted 22 июня, 12:37
Published 22 июня, 12:37
Modified 10 сентября, 02:48
Updated 10 сентября, 02:48
Григорий Лепс снова оказался в центре внимания, когда появился на премии МУЗ-ТВ с молодой девушкой, которую представил как свою невесту. Внимание СМИ и общественности немедленно переключилось на 18-летнюю Аврору Кибу, выпускницу элитной школы, слухи о которой разлетелись по всем уголкам интернета.
Аврора Киба — представительница так называемой «золотой молодежи». Ее мать, Татьяна Киба, известна как светская львица, а отец, Илья Беляков, успешный бизнесмен, владеющий недвижимостью на элитном итальянском курорте Форте-деи-Марми
Образование Авроры также впечатляет: она закончила Московскую экономическую школу, обучение в которой стоит 1,6 миллиона рублей в год. Для поступления в эту школу нужно не только иметь внушительные финансовые ресурсы, но и получить рекомендацию от кого-либо из учащихся
СМИ утверждают, что родители Авроры давно знакомы с Лепсом и дали свое согласие на их отношения. Однако мать девушки назвала публикации в СМИ «сплетнями в извращенном виде» и не смогла ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о свадьбе.
Аврора редко рассказывала о своей учебе в социальных сетях, хотя вела свой блог очень активно. В основном она делилась фотографиями из поездок и праздничных мероприятий. Недавно девушка окончила 11-й класс и опубликовала фото с вручения аттестатов. На снимке она в элегантном черном костюме и с документом об окончании школы.
В своем блоге Киба выразила благодарность школе за «многолетнюю поддержку и заботу» и написала, что ожидает получить международный диплом в сентябре. Несмотря на юный возраст, Аврора уже получила подарок от Лепса и показала его подписчикам, надев на указательный палец правой руки.
61-летний Григорий Лепс на премии МУЗ-ТВ сказал, что Аврора его потенциальная невеста, но она еще не дала окончательного согласия. В Сети тут же начались споры о том, действительно ли между ними любовь или это пиар-ход. Сама девушка отвечает на критику загадками:
— Свобода — это про то, когда ты позволяешь другим думать, что ты плохой, а тебе с этим абсолютно комфортно.
Аврора и Лепс начали появляться вместе на публике, что вызвало бурю обсуждений. Девушка активно ведет социальные сети, где выкладывает фото из Дубая и других зарубежных поездок, роскошные букеты и подарки, которые, по мнению подписчиков, посылает именно Григорий Лепс. На премии МУЗ-ТВ пара держалась за руки, и певец публично заявил, что Аврора, скорее всего, станет его невестой.
Многие пользователи социальных сетей критикуют Аврору за отношения с Лепсом, оставляя негативные комментарии под ее постами. Девушка пока не отвечает на оскорбления, но продолжает активно вести свою страницу.
Григорий Лепс, в свою очередь, не дает комментариев по поводу их отношений. Напомним, что у артиста четверо детей от предыдущих браков, и он признавал свои ошибки в отношениях с бывшими женами.
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