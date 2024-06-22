Скандальная история: 18-летняя невеста Григория Лепса

61-летний Григорий Лепс на премии МУЗ-ТВ сказал, что Аврора его потенциальная невеста, но она еще не дала окончательного согласия. В Сети тут же начались споры о том, действительно ли между ними любовь или это пиар-ход. Сама девушка отвечает на критику загадками: