Новый фильм в саге «Властелин колец»: ожидания и опасения фанатов

Конечно, это не значит, что «Охота на Голлума» обречена на провал. В фильме участвуют талантливые люди, и можно ожидать качественную картину с хорошими спецэффектами и замечательной игрой Серкиса. Но маловероятно, что этот фильм станет любимым для кого-то из поклонников Толкина. Скорее всего, это будет просто ещё один проект, сделанный «по мотивам», но не вызывающий такого же восторга, как оригинальные трилогии.