Новый фильм в саге «Властелин колец»: ожидания и опасения фанатов

Posted 22 июня, 16:05
Published 22 июня, 16:05
Modified 10 сентября, 02:48
Updated 10 сентября, 02:48
Когда студия Warner Bros. анонсировала новый фильм по вселенной «Властелина колец», фанаты по всему миру вздохнули с облегчением и одновременно насторожились. Новый проект обещает вернуть нас в любимое Средиземье, но при этом вызывает немало вопросов и опасений. Давайте разберемся, что нас ждет и стоит ли этого ждать.
Первое, что бросается в глаза, — это отсутствие Питера Джексона в роли режиссёра. Джексон, который подарил нам трилогии «Властелин колец» и «Хоббит», выступит лишь продюсером.
Режиссёрское кресло займет Энди Серкис — талантливый актёр, подаривший нам незабываемые образы Голлума, Кинг-Конга и шимпанзе Цезаря. Но как режиссёр он пока не показал выдающихся результатов. Его прошлые работы, такие как «Маугли» и «Веном 2», были встречены скептически.
Можно ожидать, что отсутствие Джексона за камерой будет ощущаться, ведь его уникальный стиль и способность создавать атмосферу Средиземья стали визитной карточкой предыдущих фильмов.
Вторая проблема — это сюжет. Фильм расскажет о периоде, когда Назгулы ищут Голлума и кольцо Всевластья. На первый взгляд, история может показаться увлекательной, но на деле она лишена интриги. Мы уже знаем, чем всё закончится: Голлум не будет пойман, а кольцо останется у Фродо. Кроме того, большая часть биографии Голлума уже раскрыта в предыдущих фильмах.
Warner Bros. ограничены правами на произведения Толкина. Права на большинство книг, таких как «Сильмариллион», принадлежат наследникам писателя. Поэтому студия вынуждена работать с материалом, на который у неё есть права. Это сильно ограничивает возможности для создания действительно интересных и новых историй.
Всё это приводит к ощущению, что новый фильм — это нечто большее, чем просто попытка заработать на ностальгии. «Охота на Голлума» кажется откровенной попыткой выжать максимум из имеющихся прав на интеллектуальную собственность. Это напоминает ситуацию с сольными фильмами про врагов Человека-паука от Columbia, которые тоже не пользуются большой популярностью.
Фанаты могут ожидать возвращения некоторых любимых актёров. Иэн Маккеллен выразил готовность снова сыграть Гэндальфа, а Вигго Мортенсен — Арагорна. Это может добавить фильму ностальгическую ценность, но пока это лишь предположения. По словам Питера Джексона, «мы действительно хотим изучить его [Голлума] предысторию и углубиться в те части его пути, которые у нас не было времени осветить в предыдущих фильмах». Возможно, это означает, что мы увидим знакомые лица.
Конечно, это не значит, что «Охота на Голлума» обречена на провал. В фильме участвуют талантливые люди, и можно ожидать качественную картину с хорошими спецэффектами и замечательной игрой Серкиса. Но маловероятно, что этот фильм станет любимым для кого-то из поклонников Толкина. Скорее всего, это будет просто ещё один проект, сделанный «по мотивам», но не вызывающий такого же восторга, как оригинальные трилогии.
Так что, хотя «Охота на Голлума» и может удовлетворить ностальгию, она вряд ли станет новым классическим произведением, каким были фильмы Питера Джексона.
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