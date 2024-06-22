Медики предупредили о вреде модной «хищной» диеты

Posted 22 июня, 19:00
Published 22 июня, 19:00
Modified 10 сентября, 02:44
Updated 10 сентября, 02:44
Такой «однобокий» рацион не способен восполнить потребность организма в витаминах и клетчатке. Недостаток последней может способствовать развитию колоректального рака.
Джейн Кларк выступила против нашумевшей диеты со следующим утверждением:
«Мясо, яйца и сливочное масло содержат целую кучу необходимых витаминов, это правда. Однако эти мясоеды исключают все то, в чем нуждается ваш организм, чего нет в этой ограничительной диете».
«Хищная» диета является экстремальной, потому что полностью исключает поступление в организм углеводов. Приверженцы такого типа питания утверждают, что наши предки, жившие в природе, питались тем, что она давала, — мясом и яйцами. Продукты с высоким содержанием углеводов они считают вредными для организма. Однако как раз углеводы являются основным источником энергии. Сахара, из которых они состоят, с помощью инсулина превращаются в «заряд» для нашей внутренней батарейки. Именно поэтому недостаток углеводов приводит к упадку сил и развитию гипогликемии (низкий уровень сахара в крови).
Также медсестра отметила, что приверженцы «хищной» диеты подвергают себя риску возникновения онкологических заболеваний.
«Вы должны стремиться минимизировать этот риск с помощью своей диеты, а не увеличивать его», — предостерегла медик.
К тому же у лиц, которые долго сидят на мясной диете и отказываются от употребления овощей и фруктов, может развиться цинга. Раньше такая болезнь поражала моряков, не имевших возможности изменить свой рацион в долгом плавании. Они старались брать с собой побольше фруктов, но иногда путешествие затягивалось и запасы заканчивались быстрее, чем планировалось. Тогда и начиналась цинга — острый недостаток витамина C, способствующего укреплению кровеносных сосудов. У людей появлялись кровотечения, выпадали зубы, наблюдалась отечность и анемия.
Кроме того, у «хищной» диеты есть еще ряд минусов. Она может спровоцировать переизбыток белков, что дает сильную нагрузку на почки. Высокий уровень холестерина в мясе тоже способен ухудшить состояние здоровья — он отрицательно влияет на состояние кровеносных сосудов.
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