Медики предупредили о вреде модной «хищной» диеты

«Хищная» диета является экстремальной, потому что полностью исключает поступление в организм углеводов. Приверженцы такого типа питания утверждают, что наши предки, жившие в природе, питались тем, что она давала, — мясом и яйцами. Продукты с высоким содержанием углеводов они считают вредными для организма. Однако как раз углеводы являются основным источником энергии. Сахара, из которых они состоят, с помощью инсулина превращаются в «заряд» для нашей внутренней батарейки. Именно поэтому недостаток углеводов приводит к упадку сил и развитию гипогликемии (низкий уровень сахара в крови).