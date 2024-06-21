Жилет на голое тело — с чем сочетать летний тренд в 2024 году

Жилеты из хлопка и льна достигли небывалого пика популярности. Классический силуэт на пуговицах, но с открытыми плечами — это то, чего еще не было в моде никогда. Когда на улице жарко носить жилеты можно как топы или надевать их поверх топа. Эта модель пригодится вам и в холодные времена, зимой вы можете сочетать их с водолазками и жакетами.