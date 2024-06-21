Жилет на голое тело — с чем сочетать летний тренд в 2024 году

Posted 21 июня, 14:31
Published 21 июня, 14:31
Modified 10 сентября, 02:46
Updated 10 сентября, 02:46
За последние несколько лет в женский гардероб вернулась обновленная версия жилета от костюма тройки, которая стала частью тенденции тихой роскоши. Современные модели выглядят непринужденно, сочетаются с базовыми джинсами на каждый день, льняными шортами, брюками и юбками.
Жилеты из хлопка и льна достигли небывалого пика популярности. Классический силуэт на пуговицах, но с открытыми плечами — это то, чего еще не было в моде никогда. Когда на улице жарко носить жилеты можно как топы или надевать их поверх топа. Эта модель пригодится вам и в холодные времена, зимой вы можете сочетать их с водолазками и жакетами.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14