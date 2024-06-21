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Posted 21 июня, 14:31

Published 21 июня, 14:31

Modified 10 сентября, 02:46

Updated 10 сентября, 02:46

Жилет на голое тело — с чем сочетать летний тренд в 2024 году

21 июня 2024, 14:31
Рассказываем, какие жилеты наиболее актуальны и какие предметы гардероба больше всего подходят к ним. 9 эффектных образов для офиса и досуга.

За последние несколько лет в женский гардероб вернулась обновленная версия жилета от костюма тройки, которая стала частью тенденции тихой роскоши. Современные модели выглядят непринужденно, сочетаются с базовыми джинсами на каждый день, льняными шортами, брюками и юбками.

Жилеты из хлопка и льна достигли небывалого пика популярности. Классический силуэт на пуговицах, но с открытыми плечами — это то, чего еще не было в моде никогда. Когда на улице жарко носить жилеты можно как топы или надевать их поверх топа. Эта модель пригодится вам и в холодные времена, зимой вы можете сочетать их с водолазками и жакетами.

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#Эмилия Шпилева#Мода#Одежда#Тренды 2024
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