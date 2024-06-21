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Posted 21 июня, 06:07

Published 21 июня, 06:07

Modified 10 сентября, 02:42

Updated 10 сентября, 02:42

Японский маникюр: сочетаем традиционность и трендовость

Японский маникюр: сочетаем традиционность и трендовость

21 июня 2024, 06:07
Фото: Изображение Midjourney
Японский маникюр: сочетаем традиционность и трендовость
Если ваши ногти устали от бесконечных спиливаний и химических покрытий, дайте им отдых. При этом вовсе не придется отказываться от эстетичного вида ухоженных ногтей. Просто попросите мастера сделать вам японский маникюр.

Что собой представляет японский маникюр

Это настоящий тренд, поскольку ногти выглядят максимально естественными, а это сейчас в моде. При этом сохраняется традиция применения натуральных материалов и составов, которыми пользовались предки сегодняшних азиатских красавиц.

Основное преимущество японского маникюра в том, что он придает ногтям здоровый вид. Они становятся блестящими и постепенно укрепляются. Это происходит за счет поливитаминной пасты, которую мастер наносит на ногтевую пластину. Состав содержит много натуральных компонентов, например масло ши, кератин, жожоба и рисовое молочко.

Помимо натуральности, у японского маникюра есть и еще преимущества:

  • ногти отдыхают от негативного воздействия химии;
  • для процедуры не понадобится лак;
  • можно сделать и на руках, и на ногах;
  • на обработку ногтей уйдет не более 40 минут.

Особенно рекомендуется делать японский маникюр тем, чьи ногти ломкие и ослабленные. Также он подойдет девушкам, которым запрещено красить ногти из соображений санитарии, например, медсестрам. Его можно делать даже будущим мамам, которые стараются избегать химического воздействия на организм.

Как делается японский маникюр

Начинается процедура с классической подготовки ногтей: их подпиливают и осторожно удаляют кутикулу. Затем бафом чуть стирают поверхность ногтей и наносят полезную пасту. С ее помощью мастер полирует каждый ноготь, втирая состав только в одном направлении.

Затем пасту запечатывают с помощью минеральной пудры. Ее тоже втирают в ногти, но уже в двух направлениях движения. Финальный аккорд — масло для ногтей и кутикулы, которое мастер аккуратно втирает в каждую пластину и пространство рядом с ней. Эффект блестящих глянцевых ноготков держится около 2-3 недель. Сделав японский маникюр несколько раз, можно заметить, что ногти стали более крепкими и с их поверхности исчезла шероховатость.

#Алина Ибрагимова#Красота#Все материалы авторов#Маникюр
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