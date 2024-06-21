Японский маникюр: сочетаем традиционность и трендовость

Posted 21 июня, 06:07
Published 21 июня, 06:07
Modified 10 сентября, 02:42
Updated 10 сентября, 02:42
Это настоящий тренд, поскольку ногти выглядят максимально естественными, а это сейчас в моде. При этом сохраняется традиция применения натуральных материалов и составов, которыми пользовались предки сегодняшних азиатских красавиц.
Основное преимущество японского маникюра в том, что он придает ногтям здоровый вид. Они становятся блестящими и постепенно укрепляются. Это происходит за счет поливитаминной пасты, которую мастер наносит на ногтевую пластину. Состав содержит много натуральных компонентов, например масло ши, кератин, жожоба и рисовое молочко.
Помимо натуральности, у японского маникюра есть и еще преимущества:
Особенно рекомендуется делать японский маникюр тем, чьи ногти ломкие и ослабленные. Также он подойдет девушкам, которым запрещено красить ногти из соображений санитарии, например, медсестрам. Его можно делать даже будущим мамам, которые стараются избегать химического воздействия на организм.
Начинается процедура с классической подготовки ногтей: их подпиливают и осторожно удаляют кутикулу. Затем бафом чуть стирают поверхность ногтей и наносят полезную пасту. С ее помощью мастер полирует каждый ноготь, втирая состав только в одном направлении.
Затем пасту запечатывают с помощью минеральной пудры. Ее тоже втирают в ногти, но уже в двух направлениях движения. Финальный аккорд — масло для ногтей и кутикулы, которое мастер аккуратно втирает в каждую пластину и пространство рядом с ней. Эффект блестящих глянцевых ноготков держится около 2-3 недель. Сделав японский маникюр несколько раз, можно заметить, что ногти стали более крепкими и с их поверхности исчезла шероховатость.
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