Японский маникюр: сочетаем традиционность и трендовость

Затем пасту запечатывают с помощью минеральной пудры. Ее тоже втирают в ногти, но уже в двух направлениях движения. Финальный аккорд — масло для ногтей и кутикулы, которое мастер аккуратно втирает в каждую пластину и пространство рядом с ней. Эффект блестящих глянцевых ноготков держится около 2-3 недель. Сделав японский маникюр несколько раз, можно заметить, что ногти стали более крепкими и с их поверхности исчезла шероховатость.