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Posted 21 июня, 07:57

Published 21 июня, 07:57

Modified 10 сентября, 02:43

Updated 10 сентября, 02:43

Самые модные летние платья — 2024: обзор

Самые модные летние платья — 2024: обзор

21 июня 2024, 07:57
Фото: newwoman.ru, thesymbol.ru, ozone.ru
Самые модные летние платья — 2024: обзор
Как выглядеть этим летом на все сто? Дополнить свой гардероб самыми модными платьями — рассказываем, на что стоит обратить внимание.

Возвращение 90-х

Стиль 90-х годов в тренде, что не могло не найти отражения в дизайне женских платьев. В коллекциях известных марок в летних линиях широко представлены платья фасона «лодочка», модели в серых и голубых гаммах, а также мини-платья и модели длины макси.

Общая черта актуальных платьев в стиле 90-х — минимализм. Дизайнеры делают акцент на комбинации элегантности и изысканной простоты, так что их модели обязательно украсят собой лаконичный и женственный образ.

Белый цвет

Белый — один из самых актуальных цветов сезона. Его дизайнеры мастерски обыгрывают в своих летних коллекциях, предлагая эффектные и легкие белоснежные платья. В аналогичной гамме, кстати, выдерживаются и другие предметы гардероба, даже офисные брючные костюмы.

Хиппи-стиль

Стиль хиппи дизайнеры интерпретировали и адаптировали под тренды 2024 года. Платья, выдержанные в таких чертах, приятно удивляют элегантностью и оригинальностью. В них комбинируются актуальные и винтажные мотивы. В коллекциях некоторых дизайнеров можно найти тонкие вязаные платья, у других дизайнеров представлены модели из сетчатых тканей. Для лета такие решения подойдут идеально.

Цветочный принт

На протяжении многих лет цветочный принт не выходит из моды, однако он постоянно меняется. В 2024 году дизайнеры ориентируются на эффектные и броские рисунки. Самые модные платья нового сезона буквально пестрят красивыми и крупными бутонами, и стоит признать, что это смотрится потрясающе.

Впрочем, для тех женщин, которые предпочитают менее броские решения, дизайнеры тоже разработали подходящие модели — платья с мелким и умеренным по яркости принтом. Такие решения подойдут для элегантного и вместе с тем индивидуального образа.

Пастельные гаммы

Еще один тренд, не утрачивающий своей актуальности, — пастельные гаммы. В них выдерживаются модные и подчеркнуто женственные, элегантные платья. Цветовая гамма однозначно отсылает к винтажной моде. Для летнего гардероба можно выбрать платье из тонкого трикотажа или натурального шелка — на таких тканях нейтральные пастельные гаммы смотрятся особенно выигрышно.

Горох

Горох — принт, который потеснил с модного пьедестала даже эффектные анималистические рисунки, в том числе леопардовый принт. Платье в горошек — лучшее решение для летнего образа в гардеробе городской модницы.

Драпировки

Драпировка в декоре летнего платья делает особый акцент на женственности и легкости всего образа. Универсальность декоративного элемента заключается в том, что он одинаково удачно смотрится в конструкции как повседневных, так и вечерних женских платьев.

#Алина Ибрагимова#Мода#Лето#Все материалы авторов#Стиль#Тренды#Одежда
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