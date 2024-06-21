Самые модные летние платья — 2024: обзор

Стиль хиппи дизайнеры интерпретировали и адаптировали под тренды 2024 года. Платья, выдержанные в таких чертах, приятно удивляют элегантностью и оригинальностью. В них комбинируются актуальные и винтажные мотивы. В коллекциях некоторых дизайнеров можно найти тонкие вязаные платья, у других дизайнеров представлены модели из сетчатых тканей. Для лета такие решения подойдут идеально.



