Может ли лазерная эпиляция вызвать рак или другие негативные последствия

Posted 21 июня, 19:05
Published 21 июня, 19:05
Modified 10 сентября, 02:39
Updated 10 сентября, 02:39
В первую очередь пациенты боятся, что лазерная эпиляция приведет к развитию рака груди или репродуктивной системы, из-за того, что удаление волос в подмышечных впадинах производится в непосредственной близости от молочных желез, а в зоне бикини — возле половых органов. Врачи отмечают, что для таких опасений нет никаких оснований.
Дело в том, что онкологию вызывает так называемая «поломка» ДНК — генетического кода человека. Так, ионизирующее излучение, например рентген или ультрафиолет, действительно может нарушить связи в ДНК-молекуле, из-за чего клетка может вполне переродиться в раковую.
Но доказано, что лазерное излучение абсолютно безвредно и не может привести к онкологии, поскольку лучи проникают всего на 4-5 мм через клетки кожи, не соприкасаясь с близлежащими органами и тканями.
Таким образом лазерная эпиляция не способствует развитию рака, но при неправильном исполнении процедура может вызвать некоторые осложнения:
Все эти негативные проявления возникают, как правило, из-за неумелых действий человека, который производит манипуляцию. Побочных явлений при лазерной эпиляции можно избежать, если проводить процедуру в профессиональной клинике, имеющей лицензию.
Специалисты обязательно оценивают состояние волос и кожи пациента и выявляют возможные противопоказания. Например, процедура противопоказана лицам, страдающим сахарным диабетом и имеющим инфекционные заболевания в острой стадии, беременным и кормящим матерям, людям со свежим загаром, пациентам с герпесом в зоне эпиляции.
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