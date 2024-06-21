Может ли лазерная эпиляция вызвать рак или другие негативные последствия

Одна из причин, по которой многие отказывается от лазерной эпиляции — страх, что процедура может вызвать онкологию. Действительно ли лазерная эпиляция так опасна и к каким последствиям может привести процедура?