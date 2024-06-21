Как ухаживать за бегонией

Posted 21 июня, 16:27
Published 21 июня, 16:27
Modified 10 сентября, 02:46
Updated 10 сентября, 02:46
После покупки растения нужно обеспечить ему благоприятные условия, пишет издание cashpo-design.ru.
Бегонии требуется правильное выращивание с соблюдением температурного режима и влажности, чтобы листья были красивыми, а цветение — долгим. Летом-весной оптимальная температура для растения +22-23 градуса Цельсия, зимой-осенью — +13-19. Световой день для цветка необходимо продлить до 10-12 часов. Важно избегать резких изменений температуры и сквозняков, а также не допускать падения температуры ниже +5-6∞C.
Декоративно-лиственные сорта бегонии лучше будут чувствовать себя около южных окон с полуденным притенением летом. Цветущие виды растения лучше ставить на восточные или западные окна, чтобы избежать ожогов от солнечных лучей. Лучше поместить растение подальше от источников тепла, например, газовой плиты. Если у вас клубневидная бегония, ее следует высаживать в грунт. Лучше всего делать это в начале или середине июня после проращивания клубней в ящиках с почвой.
Бегонии нуждаются в высокой влажности. Её уровень должен быть не менее 55-60%. Если влажность ниже, можно поставить растение рядом с увлажнителем или на поддон с мокрым керамзитом. Также можно распылять воду вокруг куста, чтобы поддерживать необходимую влажность.
Поливать бегонию в горшке следует каждый день. Перед поливом проверьте, нет ли воды в поддоне, чтобы избежать переувлажнения корней. Зимой полив уменьшается до одного раза в неделю. Основной показатель необходимости полива — просыхание грунта на глубину 10-12 см. Поливайте отстоянной, фильтрованной или прохладной кипяченой водой. Лишнюю влагу лучше сразу слить из поддона.
Удобрения необходимо вносить аккуратно. Зимой цветки отдыхают, поэтому им не нужна подкормка. Весной и летом лучше покупать удобрения в магазинах специализированных товаров для растений. Крупноцветковые виды требуют подкормки с началом формирования бутонов. Используйте жидкие удобрения с калийно-фосфорным комплексом каждые 14-15 дней. Декоративно-лиственные бегонии нуждаются в азотных удобрениях для улучшения роста и яркости листьев.
Пересаживать цветок не стоит сразу после покупки, чтобы избежать стресса для растения. Рекомендуется делать это только когда корни прорастают через дренажные отверстия. Выбирайте горшок немного больше предыдущего (на полтора-два сантиметра), чтобы избежать избыточной влаги. Грунт можно купить или приготовить самостоятельно из перегноя, торфа, песка и листовой земли.
Для успешной пересадки необходимо в самом низу горшка уложить слой мелкого керамзита или камешков для дренажа. Поверх них положить древесный уголь для обеззараживания. Затем засыпать почвой на 2-3 сантиметра. Осторожно извлечь растение из старого горшка, аккуратно расправив корни палочкой. Разместить рассаду в центре нового контейнера и постепенно заполнять его почвой, слегка уплотняя. Обильно полить цветок мягкой водой и оставить на прежнем месте. Адаптация к новой среде может занять от двух недель до месяца.
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