Как ухаживать за бегонией

Декоративно-лиственные сорта бегонии лучше будут чувствовать себя около южных окон с полуденным притенением летом. Цветущие виды растения лучше ставить на восточные или западные окна, чтобы избежать ожогов от солнечных лучей. Лучше поместить растение подальше от источников тепла, например, газовой плиты. Если у вас клубневидная бегония, ее следует высаживать в грунт. Лучше всего делать это в начале или середине июня после проращивания клубней в ящиках с почвой.