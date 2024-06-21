Дизайн интерьера: какие напольные покрытия в моде в 2024 году

Древесина в интерьере — вечная классика, которая регулярно интерпретируется и приобретает новые интересные черты. В этом сезоне дизайнеры интерьера советуют ориентироваться на яркие оттенки и броские пятна светлых гамм. В топе — дуб белого цвета, по популярности от него не отстает и орех, однако такая древесина уместна в том случае, если весь интерьер выдержан в светлых гаммах.