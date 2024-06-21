Дизайн интерьера: какие напольные покрытия в моде в 2024 году

Posted 21 июня, 06:51
Published 21 июня, 06:51
Modified 10 сентября, 02:42
Updated 10 сентября, 02:42
Древесина в интерьере — вечная классика, которая регулярно интерпретируется и приобретает новые интересные черты. В этом сезоне дизайнеры интерьера советуют ориентироваться на яркие оттенки и броские пятна светлых гамм. В топе — дуб белого цвета, по популярности от него не отстает и орех, однако такая древесина уместна в том случае, если весь интерьер выдержан в светлых гаммах.
Отличный вариант — искусственная, синтетическая древесина. Это способ сделать ремонт бюджетно и при этом сохранить изысканность интерьера. Кроме того, такая древесина устойчива к деформации, что особенно актуально для южных регионов с высокой влажностью воздуха.
В моду возвращаются крупные формы, которые удачно обыгрываются в интерьере, в том числе и в декоре напольных покрытий. Пример — камень или большая плитка. Такие элементы делают интерьер эффектным, при этом они смотрятся естественно и подчеркивают цельность пространства.
Обычно для напольных покрытий выбираются приглушенные и достаточно спокойные гаммы, однако тренды 2024 года диктуют другие, более смелые решения. В их числе — яркие и броские оттенки коричневого. Плюсы такого дизайна заключаются в том, что он гармонично смотрится в комбинации с любыми отделочными материалами и цветовыми гаммами. Самое удачное сочетание, по мнению дизайнеров интерьера, это терракотовая и зеленая гамма.
В центре внимания дизайнеров и узоры, причем в самых необычных и эффектных комбинациях. Чем ярче контраст, тем лучше, пример такого решения — оформление по принципу шахматной доски.
Нейтральные гаммы — это классика, которая будет актуальна всегда, в том числе и в дизайне интерьера. Однако следует отметить, что выбор в пользу таких оттенков ко многому обязывает, среди прочего — к вниманию к деталям.
Чтобы напольное покрытие нейтрального цвета зазвучало так, как нужно, необходимо использовать комбинации разных тонов. Так, можно комбинировать прохладные и теплые оттенки, а также матовые и глянцевые, похожие на атласные.
В новом сезоне особым смыслом наполняется тренд на все натуральное. В центре внимания — напольные покрытия из натурального камня или из материалов, которые его имитируют. Топовые в этом сезоне решения — отделка на основе камня, полированная или матовая. Высший пилотаж — плитка, выложенная вручную.
Стоит отметить, что каменное напольное покрытие будет удачно смотреться в интерьере даже в том случае, если в его оформлении используется дерево. Две текстуры прекрасно комбинируются и вместе смотрятся очень эстетично.
Конечно, не стоит забывать и о том, что напольное покрытие должно быть функциональным. В числе требований, которые по-прежнему к нему предъявляются, устойчивость к изнашиванию, механическим повреждениям. За счет появления большого количества инновационных материалов на первый план стали выходить и такие свойства, как водонепроницаемость, способность поглощать звук.
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