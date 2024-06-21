Чем старческая забывчивость отличается от деменции? Отвечает врач-невролог

Отличить деменцию от старческой забывчивости не так сложно. Для пожилых людей характерно время от времени не помнить, куда положили очки, или забыть малоупотребимое слово, и это — нормально. Но если человек постоянно задает один и тот же вопрос, потому что не помнит ответа, забывает названия обыденных вещей, не может купить продукты в магазине или отличить свой дом от чужого — следует показать его врачу.