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Posted 21 июня, 12:49

Published 21 июня, 12:49

Modified 10 сентября, 02:06

Updated 10 сентября, 02:06

Деменция: симптомы, лечение, профилактика

Чем старческая забывчивость отличается от деменции? Отвечает врач-невролог

21 июня 2024, 12:49
Фото: Изображение Midjourney
Деменция: симптомы, лечение, профилактика
Ваш пожилой родственник стал забывать важные даты и путать имена детей? Что это — одно из обычных проявлений старости или деменция? Из этой статьи вы узнаете, как распознать деменцию и отличить ее от забывчивости, как ее лечить и можно ли предотвратить развитие этого недуга.

Что такое деменция

Деменция — это нарушение мозговой деятельности, когда заболевший человек теряет способность запоминать новую информацию и анализировать ее. Деменция постоянно прогрессирует, и в итоге больной утрачивает способность к самостоятельным действиям. Вопреки расхожему мнению, этот диагноз может быть поставлен не только взрослым, но и детям, хотя у людей в возрасте 75+ деменция встречается примерно в 80% случаев, и самая частая ее разновидность — болезнь Альцгеймера.

Как проявляется это заболевание

Отличить деменцию от старческой забывчивости не так сложно. Для пожилых людей характерно время от времени не помнить, куда положили очки, или забыть малоупотребимое слово, и это — нормально. Но если человек постоянно задает один и тот же вопрос, потому что не помнит ответа, забывает названия обыденных вещей, не может купить продукты в магазине или отличить свой дом от чужого — следует показать его врачу.

«Она не излечивается, но поддается терапии. Без специальных препаратов человек с болезнью Альцгеймера живет от шести до восьми лет. Вовремя начатые процедуры могут надолго продлить жизнь», — рассказала порталу национальныепроекты.рф завлабораторией нейрогериатрии РГНКЦ, врач-невролог Элен Мхитарян.

Можно ли заранее узнать, будет ли у человека деменция

Отличить наступление деменции можно, но вот узнать заранее, грозит ли это заболевание вашему близкому, нельзя. Установлено, что риск заболеть деменцией выше у людей, которые курят и злоупотребляют алкоголем, поэтому своевременное избавление от этих вредных привычек может снизить риск наступления деменции.

Кроме того, в группу риска попадают люди, страдающие сахарным диабетом и атеросклерозом, поэтому их родственникам стоит проявить больше внимания к своим близким, чтобы вовремя отличить деменцию от забывчивости.

Что делать, если у вашего родственника деменция

Если у вашего престарелого родственника по всем признакам — деменция, первым делом следует незамедлительно показать его врачу. Деменцию нельзя вылечить, но можно затормозить ее развитие. Также следует уделить больше внимания финансовым и юридическим аспектам — пока человек еще что-то понимает, нужно, чтобы он оформил на близких родственников доверенности и финансовые документы, чтобы в последующем с этим не возникло проблем.

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#Светлана Павлова#Здоровье#Финансы#Врач#Алкоголь#Атеросклероз#Все материалы авторов#Сахарный диабет#Болезнь Альцгеймера
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