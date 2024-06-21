8 токсичных привычек, которым не место в здоровых отношениях

Posted 21 июня, 16:21
Published 21 июня, 16:21
Modified 10 сентября, 02:45
Updated 10 сентября, 02:45
Ссоры могут привести к сказанным в сердцах неприятным словам, но намеренные оскорбления недопустимы. Уважение должно быть основой любых отношений.
Недопустимо врать по крупным вопросам, ведь это подрывает доверие. Даже маленькие обманы могут разрушить отношения со временем.
Любящие люди не могут быть равнодушны друг к другу. Отсутствие интереса и внимания указывает на проблемы в отношениях.
Постоянный контроль, будь то над дружескими связями или личной почтой, разрушает доверие и создает атмосферу тирании.
Здоровые отношения строятся на честности и открытости. Скрываться за масками и замалчивать эмоции и проблемы ведет к усугублению ситуаций.
Манипуляция своим авторитетом создает чувство зависимости у партнера. В здоровых отношениях оба партнера вносят свой вклад и равноправно участвуют в их развитии.
Постоянное соперничество в отношениях недопустимо. Вместо этого лучше направить энергию на совместные интересы и интеллектуальное развитие.
В здоровых отношениях партнёры гордятся успехами друг друга и поощряют к новым достижениям. Зависть разрушает гармонию и указывает на серьёзные проблемы в паре, написал журнал shape.ru.
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