Татьяну Лазареву* включили в реестр террористов и экстремистов

Posted 20 июня, 12:11
Published 20 июня, 12:11
Modified 10 сентября, 02:40
Updated 10 сентября, 02:40
19 июня Росфинмониторинг включил телеведущую в реестр террористов и экстремистов. Стоит отметить, что это вполне ожидаемое решение, поскольку недавно в отношении нее было возбуждено дело за публичную пропаганду терроризма через глобальную Сеть. Это часть 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса РФ.
Напомним, что уже в течение нескольких лет телеведущая выступает с острой критикой Российской Федерации, власти и политической ситуации в мире.
В интервью, которое у нее взяли в прошлом году, Лазарева* с радостью отреагировала на атаку беспилотников на Москву. В случае задержания ей грозит до семи лет колонии за это.
По словам самой ведущей, возвращение на родину не входит в ее планы, поскольку ей нравится жить в Европе.
*Татьяна Лазарева признана иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 22.07.2022.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14