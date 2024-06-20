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Posted 20 июня, 12:11

Published 20 июня, 12:11

Modified 10 сентября, 02:40

Updated 10 сентября, 02:40

Татьяну Лазареву* включили в реестр террористов и экстремистов

20 июня 2024, 12:11
Ведущая Татьяна Лазарева* покинула Россию более двух лет назад. Все это время она находилась преимущественно в европейских странах, периодически посещала Израиль. При этом она постоянно выступала с критикой родной страны.

19 июня Росфинмониторинг включил телеведущую в реестр террористов и экстремистов. Стоит отметить, что это вполне ожидаемое решение, поскольку недавно в отношении нее было возбуждено дело за публичную пропаганду терроризма через глобальную Сеть. Это часть 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса РФ.

Напомним, что уже в течение нескольких лет телеведущая выступает с острой критикой Российской Федерации, власти и политической ситуации в мире.

В интервью, которое у нее взяли в прошлом году, Лазарева* с радостью отреагировала на атаку беспилотников на Москву. В случае задержания ей грозит до семи лет колонии за это.

По словам самой ведущей, возвращение на родину не входит в ее планы, поскольку ей нравится жить в Европе.

*Татьяна Лазарева признана иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 22.07.2022.

#Алина Ибрагимова#Знаменитости#Все материалы авторов
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