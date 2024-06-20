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Posted 20 июня, 12:15

Published 20 июня, 12:15

Modified 10 сентября, 02:41

Updated 10 сентября, 02:41

Последняя роль Заворотнюк

20 июня 2024, 12:15
В 2017 году был снят многосерийный фильма «Приставы». Впервые его покажут 24 июня на телеканале НТВ. Все эти годы фильм находился в производстве. Анастасия Заворотнюк появится в нескольких сериях. Это был последний проект с участием актрисы.

Фильм посвящен работе судебных приставов. Телезрителей ждут истории, связанные с шантажом, похищением и другим криминалом. В фильме снимались Андрей Чадов, Наталья Антонова и другие знаменитые актеры.

Анастасии Заворотнюк предложили сыграть роль судьи, назначившей подсудимому тюремный срок. Отсидев положенное, он вышел на свободу и начал мстить ей. Герои фильма встают на защиту своей коллеги.

Владимир Нахабцев, снимавший «Приставов», отметил актерские талант Анастасии и ее порядочность как человека.

Напомним, актрисы не стало 30 мая результате онкологии. Она боролась с болезнью в течение пяти лет. Все это время Заворотнюк не появлялась на экранах. Весь процесс лечения и состояния артистки ее семья не комментировала.

#Алина Ибрагимова#Знаменитости#Все материалы авторов
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