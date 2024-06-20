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Posted 20 июня, 06:09

Published 20 июня, 06:09

Modified 10 сентября, 02:38

Updated 10 сентября, 02:38

Почему скапливается жир в области живота и как его убрать

20 июня 2024, 06:09
Отложение жира в области живота может стать серьезной проблемой. Толстый живот портит внешний вид, затрудняет подбор одежды, негативно влияет не только на самооценку, но и на здоровье. Почему жир откладывается на животе и как его убрать — читайте в статье.

Причины скопления жира на животе

Жир, который откладывается на животе, может быть подкожным и висцеральным (внутренним). Последний — более опасный, так как он выделяет вещества, нарушающие работу организма и повышающие риск возникновения таких опасных заболеваний, как инсульт, инфаркт, сахарный диабет и онкология.

К причинам отложения жира в области живота можно отнести неправильное питание, недостаток физической активности, гормональные нарушения, генетику и возраст.

«Образование жировой прослойки в области живота — распространенная проблема, одна из самых частых, с которой пациенты обращаются в косметологическую клинику за коррекцией фигуры. Но она не так проста в решении, ведь жир на животе, особенно в нижней его части, не всегда следствие системного набора веса, а может быть так называемой жировой ловушкой — это локальное скопление подкожного жира, нарушающее пропорции тела», — рассказала порталу 59.ru врач-косметолог, дерматолог, ведущий специалист аппаратных методик омоложения и лечения кожи Евгения Антимирова.

Как избавиться от жира на животе

Чтобы убрать жир с живота, следует использовать комплексный подход: физические упражнения, правильное питание и косметические методы коррекции фигуры.

Физические упражнения

Убрать жир на животе поможет регулярное выполнение упражнений, направленных на глубокую проработку всех групп мышц брюшного пресса, а также мышц спины, ягодиц и ног. В числе таких упражнений — планка, велосипед, ножницы, березка и др. Следует начинать с небольшой нагрузки, постепенно увеличивая количество повторений.

Косметические процедуры

Кроме того, эффективно убрать жир на животе помогут косметические процедуры, включая скрабы, обертывания и маски, а также лазерную или хирургическую коррекцию проблемной области.

Питание

И наконец, желающим убрать жир с живота следует задуматься о пересмотре своего рациона. Прежде всего, необходимо сократить суточное количество калорий — для этого можно воспользоваться онлайн-калькуляторами на сайтах, посвященных диетическому питанию. Кроме того, следует исключить из меню продукты с высоким содержанием углеводов и жиров, заменив их продуктами, разгоняющими метаболизм — овощами, фруктами, нежирным мясом и рыбой, цельнозерновым хлебом и др.

#Алина Ибрагимова#Здоровье#Похудение#Врач#Все материалы авторов
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