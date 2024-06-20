Почему скапливается жир в области живота и как его убрать

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Отложение жира в области живота может стать серьезной проблемой. Толстый живот портит внешний вид, затрудняет подбор одежды, негативно влияет не только на самооценку, но и на здоровье. Почему жир откладывается на животе и как его убрать — читайте в статье.