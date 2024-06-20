Кофейные оттенки ногтей — маникюр для тех, кто не может жить без капучино

Posted 20 июня, 06:57
Published 20 июня, 06:57
Modified 10 сентября, 02:38
Updated 10 сентября, 02:38
Разбавьте кофейный оттенок маникюра не менее трендовой геометрией: точки, полоски, геометрические фигуры делайте контрастными по отношению к основному цвету.
Если кофейный маникюр кажется вам слишком унылым и скучным, добавьте в него яркости с помощью глиттера и блесток. В тренде — серебристый и золотой декор.
На коричневых ногтях отлично смотрятся утонченные рисунки. Можно выбрать исключительно кофейную тематику, а можно разнообразить маникюр рисунками цветов. Главное — не переусердствовать: рисунок должен выглядеть лаконично и подчеркивать эстетику популярного нейл-арта.
Очень элегантный нейл-арт — в однотонном исполнении, без излишеств. Темно-коричневый цвет подходит практически под любой образ, но лучше всего такой вариант смотрится в холодное время года.
Маникюр, не имеющий четких правил, но при любом варианте исполнения он выглядит стильно и дорого. Можно предпочесть минималистичный френч с любыми оттенками коричневого. При этом базовое покрытие должно быть оттенка черного кофе, а окантовка на полтона-тон светлее.
Поэкспериментируйте сразу с несколькими оттенками коричневого — от светлого к темному. Основа светлого цвета и темно-кофейными кончиками, разбавленные мягкими карамельными точками, — вариант для тех, кто не боится привлекать к себе внимание.
Выберите пять коричневых оттенков для каждого из пальцев — очень смелое и яркое решение. Можно нанести рисунок в стиле «крокодил» — на каждый палец свой цвет «крокодиловой кожи».
Отличный летний вариант нейл-арта — мягкий, но яркий вариант кофейного маникюра для теплых дней.
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