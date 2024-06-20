Кофейные оттенки ногтей — маникюр для тех, кто не может жить без капучино

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В тренды 2024 года ворвался кофейный оттенок маникюра. Бьюти-мастера уже создали массу вариантов нейл-артов с отсылкой к популярным напиткам. Расскажем о самых интересных идеях трендового маникюра — 2024.