Доход блогера Влада А4 от продажи мороженого составил 50 млн рублей

Как пишет KP.RU, блогер уже достаточно давно является предпринимателем. Началась его карьера со съемок видеороликов для детей, которые Влад выкладывал на популярной площадке. Благодаря этому количество его подписчиков превысило 55 миллионов. На этом он решил не останавливаться и запустил линейку сладких напитков, сухариков и чипсов. Также он открыл пиццерию и детский развлекательный городок. По итогам прошлого года предпринимательская деятельность принесла Владу выручку в размере свыше 1,3 миллиарда рублей и больше 280 миллионов рублей чистой прибыли. После рождения дочери молодой человек решил расширить свой бизнес и недавно запустил в продажу собственное мороженое, которое можно купить в крупных торговых сетях. По словам блогера, за неделю его продукт купили около шестисот пятидесяти тысяч раз при стоимости одного мороженого 80 рублей.