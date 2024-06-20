10 счастливых комбинаций для лотереи, согласно Фен-шуй

Posted 20 июня, 11:25
Published 20 июня, 11:25
Modified 10 сентября, 02:40
Updated 10 сентября, 02:40
Фэн-шуй, глубоко уходящий своими корнями в древнюю китайскую философию, расширяет подход к привлечению удачи и процветания. Хотя нет надежного способа гарантировать выигрыш в лотерее в 2024 году, китайская практика может создать позитивную обстановку, которая увеличит удачу.
Вот несколько советов о том, как можно использовать Фэн-шуй, чтобы увеличить свои шансы на выигрыш в лотерею:
У каждого человека есть личные числа удачи. Определите свое индивидуальное число Гуа, используя дату рождения, чтобы понять, в какие даты делать покупку и какие выбирать номера билетов.
Чаша богатства, наполненная энергетическими предметами — кристаллами, монетами на удачу и банкнотами, может привлечь энергию богатства. Разместите ее в самом богатом уголке вашего дома или офиса, например в юго-восточном углу, чтобы увеличить свою финансовую удачу.
Используйте в своем доме символы богатства и удачи — драконов, рыбок или денежных лягушек. Расположите эти символы таким образом, чтобы они были обращены внутрь, к центру вашего дома, чтобы привлечь положительную энергию.
Беспорядок может блокировать поток положительной энергии. Следите за порядком в жилых и рабочих помещениях, позволяя Ци (энергии) течь свободно, потенциально увеличивая вашу удачу.
Такие цвета, как красный, фиолетовый и золотой, считаются благоприятными в Фэн-шуй. Попробуйте использовать их при покупке лотерейных билетов или выбирайте канцелярские принадлежности этих цветов при заполнении лотерейных форм.
Практикуйте медитацию и визуализацию, чтобы поддерживать позитивный настрой. Представьте, что вы выигрываете в лотерею, и почувствуйте эмоции, которые вы испытали бы. Эта позитивная энергия может резонировать со вселенной, настраивая удачу в вашу пользу.
Позитивный настрой привлекает положительную энергию. Сохраняйте оптимизм, и, кто знает, возможно, удача будет на вашей стороне в розыгрыше лотереи.
Вода в фэн-шуй ассоциируется с богатством. Наличие водного объекта, фонтана или аквариума, в северном секторе вашего дома потенциально может привлечь удачу в виде богатства.
Счастливые числа лотереи рассчитываются на основе принципов Фэн-шуй, которые основываются на личных числах Куа, доминирующих элементах года и других расчетов.
В 2024 году самыми счастливыми комбинациями от 1 до 49 являются:
|1
|3, 16, 24, 32, 41, 47
|2
|8, 14, 21, 29, 36, 45
|3
|9, 17, 23, 31, 39, 48
|4
|2, 10, 22, 24, 30, 44
|5
|7, 13, 20, 27, 33, 49
|6
|9, 12, 18, 26, 34, 43
|7
|6, 18, 25, 32, 38, 42
|8
|2, 10, 16, 24, 36, 45
|9
|4, 11, 19, 28, 35, 44
|10
|9, 14, 21, 29, 40, 47
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14