10 счастливых комбинаций для лотереи, согласно Фен-шуй

Практикуйте медитацию и визуализацию, чтобы поддерживать позитивный настрой. Представьте, что вы выигрываете в лотерею, и почувствуйте эмоции, которые вы испытали бы. Эта позитивная энергия может резонировать со вселенной, настраивая удачу в вашу пользу.