Скидки и льготы на жд билеты в 2024 году: детям, школьникам, студентам и пенсионерам

Posted 19 июня, 10:16
Published 19 июня, 10:16
Modified 10 сентября, 02:33
Updated 10 сентября, 02:33
Покупка жд билетов для всей семьи является существенной статьей расходов, особенно если она отправляется в отпуск всем составом. Дети до 7 лет, школьники и студенты являются одними из основных категорий пассажиров поездов дальнего следования в летний период. Вместе с тем, ОАО «РЖД» предоставляет всем детям существенные скидки и бонусы, которые позволяют значительно экономить семейный бюджет.
Покупка билетов осуществляется разными способами:
Рассмотрим наиболее простой вариант. Для самостоятельной покупки жд билетов необходимо зарегистрироваться на официальном сайте РЖД, завести личный кабинет и указать в нем свои данные и данные близких.
В 2024 году авторизация упростилась и войти в кабинет можно через «Госуслуги». Также по желанию потребуется отдельная регистрация в «РЖД Бонус», которая является накопительной системой балов и даются за покупку билетов. Например, при первичной регистрации начисляют 500 бонусов, эквивалентные 500 рублям, которые можно потратить на первый заказ.
При выборе билетов для детей указываются их ФИО, дата рождения и свидетельство о рождении (паспорт, если ребенку больше 14 лет). Таким образом, скидка рассчитывается автоматические, определяя билет как «Детский» уже на основании возраста. Увидеть итоговую сумму стоимости билетов со скидкой можно только после того, как будет оформлен заказ. На выкуп билетов дается не более 15 минут.
Важно: несмотря на скидки для детей и других граждан, льгота не распространяется на постельное белье — она взимается в полном объеме. Однако, от него можно отказаться.
Маленькие дети имеют право проезда в поезде бесплатно до достижении 5 лет (пока не исполнится 6 лет), но спать придется вместе со взрослым на полке. При этом, с родителем бесплатно может проехать только один ребенок.
Однако, если родитель все же хочет выкупить ему отдельное место, то оно оформляется по детскому тарифу со скидкой от 35 до 50%.
Дети от 5 до 10 лет имеют льготу до 65%, которую не нужно подтверждать документарно. Но скидка зависит от типа вагона и пути следования.
Например, в большинстве случаев поездка в общем, плацкартном и СВ-вагоне будет иметь максимально возможную льготу — 65%. Эта льгота действует весь год, летом, в том числе.
Если на момент отправления ребенку исполняется 10 лет, то тариф «Детский» еще будет действовать. Если день рождения выпал на следующий день после отправления, будет действовать льгота для школьников.
Для детей от 10 до 18 лет включительно на поезда существует льготный тариф, который действует при наличии справки об очном образовании в школе, гимназии, интернате и т. д. При покупке билета справка из школы не понадобиться, но ее нужно предъявить проводнику, который осуществляет посадку на поезд.
Эта льгота составляет фиксированный тариф — 50% от стоимости билета, но действует только 9 месяцев, за исключением июня, июля и августа.
При этом, ОАО «РЖД» запустило акцию «Счастливые каникулы», которая не требует школьной справки к предъявлению. Все билеты, купленные с 1 июня по 31 августа 2024 года тоже будут иметь скидку 50% для детей от 10 лет, за исключением поездов с нумерацией 701-788 и на некоторые вагоны «Ласточки».
Под летнюю акцию подпадают практически все те же вагоны, за исключением купе и двухэтажных четырехместных. Билет за полстоимости можно купить на общие вагоны, плацкарт, вагоны 2- 3 класса, двухэтажные пассажирские и скорые поезда.
Обучающиеся в ВУЗах молодые студенты и аспиранты также могут приобрести жд билет по льготной цене. Однако, скидка 25% может быть осуществлена только на места в купе и сидячие вагоны в скоростных поездах, а воспользоваться такой возможностью можно до конца лета — до 31 августа 2024 года.
Пассажиры от 60 лет имеют право получить скидку 15% на билеты в купейных вагонах. Акция действует только на поездки по России до 30 мая и с 16 сентября по 21 декабря.
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