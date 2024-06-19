Скидки и льготы на жд билеты в 2024 году: детям, школьникам, студентам и пенсионерам

При выборе билетов для детей указываются их ФИО, дата рождения и свидетельство о рождении (паспорт, если ребенку больше 14 лет). Таким образом, скидка рассчитывается автоматические, определяя билет как «Детский» уже на основании возраста. Увидеть итоговую сумму стоимости билетов со скидкой можно только после того, как будет оформлен заказ. На выкуп билетов дается не более 15 минут.