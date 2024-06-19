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Posted 19 июня, 12:51

Published 19 июня, 12:51

Modified 10 сентября, 01:45

Updated 10 сентября, 01:45

Путеводитель по самым известным местам киновселенной Гарри Поттера

19 июня 2024, 12:51
Наверняка многие из тех, кому нравятся книги про Гарри Поттера, хотели бы не только узнать, где именно снимались сцены из экранизаций романов Джоан Роулинг, но и увидеть их воочию. Из этой статьи вы узнаете, куда можно поехать, чтобы полюбоваться на «волшебные» локации киновселенной Гарри Поттера.

«Хогвартс-экспресс»

Знаменитый поезд, доставляющий юных волшебников к месту их обучения, по пути следования проходит по арочному мосту — реально существующему Гленфиннанскому виадуку, который находится в округе Хайленд (Шотландия), рядом с одноименной деревней. Одно время по нему даже можно было прокатиться на настоящем «Хогвартс-экспрессе» (старинном поезде компании Jacobite Steam Train), но с апреля этого года экскурсии прекращены по соображениям безопасности.

Хижина Хагрида

Жилище хранителя ключей и лесничего Хогвартса Хагрида снимали в живописной долине Гленко на западе Шотландии. В этом же месте специально для съемок был возведен и старинный деревянный мост, который неоднократно можно было увидеть в фильме, а в итоге он был разрушен в битве за Хогвартс. Впрочем, все декорации после окончания съемок были убраны, чтобы не вносить диссонанс в гармонию пейзажей.

Косой переулок

Прототипом этого волшебного места стали галереи лондонского рынка Лиденхолл. Здесь же расположен и магазин, задействованный в фильме как паб «Дырявый котел», через который волшебники попадали в Косой переулок. Сейчас, правда, здесь находится оптика.

Хогвартс

Самый главный замок киновселенной Гарри Поттера — конечно же, Хогвартс. Его снимали сразу в нескольких местах. Так, в старинном замке Алник (графство Нортумберленд, Англия) были отсняты сцены попадания Гарри и Рона на летающей машине в Гремучую Иву и первого урока полетов на метле.

Сцены, действие которых происходило в галереях и коридорах школы волшебства, снимались в Глостерском соборе (графство Глостершир, Англия). Кроме того, еще ряд сцен был отснят в Даремском соборе, расположенном в северо-восточной части Англии, а также в колледжах и Бодлианской библиотеке Оксфордского университета (графство Оксфордшир).

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#Светлана Павлова#Путешествия#Кино#Все материалы авторов#Гарри Поттер
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