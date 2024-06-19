Путеводитель по самым известным местам киновселенной Гарри Поттера

Жилище хранителя ключей и лесничего Хогвартса Хагрида снимали в живописной долине Гленко на западе Шотландии. В этом же месте специально для съемок был возведен и старинный деревянный мост, который неоднократно можно было увидеть в фильме, а в итоге он был разрушен в битве за Хогвартс. Впрочем, все декорации после окончания съемок были убраны, чтобы не вносить диссонанс в гармонию пейзажей.