Путеводитель по самым известным местам киновселенной Гарри Поттера

Posted 19 июня, 12:51
Published 19 июня, 12:51
Modified 10 сентября, 01:45
Updated 10 сентября, 01:45
Знаменитый поезд, доставляющий юных волшебников к месту их обучения, по пути следования проходит по арочному мосту — реально существующему Гленфиннанскому виадуку, который находится в округе Хайленд (Шотландия), рядом с одноименной деревней. Одно время по нему даже можно было прокатиться на настоящем «Хогвартс-экспрессе» (старинном поезде компании Jacobite Steam Train), но с апреля этого года экскурсии прекращены по соображениям безопасности.
Жилище хранителя ключей и лесничего Хогвартса Хагрида снимали в живописной долине Гленко на западе Шотландии. В этом же месте специально для съемок был возведен и старинный деревянный мост, который неоднократно можно было увидеть в фильме, а в итоге он был разрушен в битве за Хогвартс. Впрочем, все декорации после окончания съемок были убраны, чтобы не вносить диссонанс в гармонию пейзажей.
Прототипом этого волшебного места стали галереи лондонского рынка Лиденхолл. Здесь же расположен и магазин, задействованный в фильме как паб «Дырявый котел», через который волшебники попадали в Косой переулок. Сейчас, правда, здесь находится оптика.
Самый главный замок киновселенной Гарри Поттера — конечно же, Хогвартс. Его снимали сразу в нескольких местах. Так, в старинном замке Алник (графство Нортумберленд, Англия) были отсняты сцены попадания Гарри и Рона на летающей машине в Гремучую Иву и первого урока полетов на метле.
Сцены, действие которых происходило в галереях и коридорах школы волшебства, снимались в Глостерском соборе (графство Глостершир, Англия). Кроме того, еще ряд сцен был отснят в Даремском соборе, расположенном в северо-восточной части Англии, а также в колледжах и Бодлианской библиотеке Оксфордского университета (графство Оксфордшир).
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