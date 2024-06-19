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Posted 18 июня, 21:07

Published 18 июня, 21:07

Modified 10 сентября, 02:10

Updated 10 сентября, 02:10

10 лучших причесок для коротких вьющихся волос

10 лучших причесок для коротких вьющихся волос

18 июня 2024, 21:07
Фото: Изображение Midjourney
Девушкам с вьющимися волосами бывает непросто решиться на эксперименты и тем более на кардинальные изменения. Однако если все-таки набраться смелости и сделать шаг, то результат может приятно удивить.

Рассказываем, какие варианты причесок подойдут для вьющихся волос, и делимся 10 самыми интересными решениями на короткие волосы.

Многослойная прическа

Тугие локоны по принципу «афро» — отличный вариант. Можно попробовать завивку и сформировать естественные кудри с акцентом на объем.

Тугие локоны по принципу «афро» — отличный вариантТугие локоны по принципу «афро» — отличный вариант
Тугие локоны по принципу «афро» — отличный вариант. Фото: Фрагмент видео

Прическа с платком

В качестве базового аксессуара для такой прически подойдет стильный платок или бандана. Все просто: платок складывается по диагонали пополам — так, чтобы получилось подобие треугольника. Затем он оборачивается вокруг головы и завязывается на участке затылка.

Прическа с платкомПрическа с платком
Прическа с платком. Фото: Фрагмент видео

Мини-косы

Простая, стильная и очень практичная прическа — косички. Делается она без труда: волосы аккуратно расчесываются и, собственно, заплетаются в косы. Дополнить прическу можно яркими и объемными заколками.

Мини-косыМини-косы
Мини-косы. Фото: Фрагмент видео

Хвост с боковым пробором

Низкий и аккуратный хвост — классика, которая зазвучит по-новому, если к такой прическе добавить пробор набок и сделать небольшой начес. Важно сделать акцент на контрасте между объемным хвостом и гладко зачесанными волосами — для этого можно использовать гель или любое другое средство для укладки.

Хвост с боковым проборомХвост с боковым пробором
Хвост с боковым пробором. Фото: Фрагмент видео

Эффектный узел

Вьющиеся волосы можно убрать в аккуратный узел на участке чуть выше ушей. Такая прическа будет смотреться очень стильно и оригинально. Ее можно выбирать для повседневных образов и даже для вечерних выходов — если волосы слегка завить и красиво уложить.

Эффектный узелЭффектный узел
Эффектный узел. Фото: Фрагмент видео

Прическа с повязкой

Для создания стильной прически на вьющиеся волосы можно использовать модный аксессуар — эластичную повязку черного цвета. Она зафиксирует пряди, подчеркнет аккуратность образа, а также защитит волосы от негативного воздействия извне.

Низкий пучок

Если вы выбираете прическу для свидания или для офисного образа, рассмотрите элегантный низкий пучок, который можно сделать при помощи шиньона или даже без него.

Низкий пучокНизкий пучок
Низкий пучок. Фото: Фрагмент видео

Оригинальное плетение

Для создания такой прически потребуется гель для волос — он позволит выделить отдельные пряди и красиво их уложить. Обработанные гелем пряди перекрещиваются и собираются в высокую прическу, которая дополнительно фиксируется шпильками — для объема.

Оригинальное плетениеОригинальное плетение
Оригинальное плетение. Фото: Фрагмент видео

Высокий хвост

В высокий хвост можно красиво собрать даже вьющиеся волосы — убедитесь в этом сами! Действуйте следующим образом: соберите пряди на участке чуть ниже макушки, зафиксируйте их, а затем аккуратно зачешите — так, чтобы прическа получилась объемной и высокой.

Высокий хвостВысокий хвост
Высокий хвост. Фото: Фрагмент видео

Боковая коса

Вьющиеся волосы можно заплести в боковую изящную косу — такая прическа будет смотреться естественно и эффектно. Делается она просто: из прядей, расположенных сверху, каскадом плетется коса.

Боковая косаБоковая коса
Боковая коса. Фото: Фрагмент видео
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