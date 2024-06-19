10 лучших причесок для коротких вьющихся волос

Posted 18 июня, 21:07
Published 18 июня, 21:07
Modified 10 сентября, 02:10
Updated 10 сентября, 02:10
Рассказываем, какие варианты причесок подойдут для вьющихся волос, и делимся 10 самыми интересными решениями на короткие волосы.
Тугие локоны по принципу «афро» — отличный вариант. Можно попробовать завивку и сформировать естественные кудри с акцентом на объем.
В качестве базового аксессуара для такой прически подойдет стильный платок или бандана. Все просто: платок складывается по диагонали пополам — так, чтобы получилось подобие треугольника. Затем он оборачивается вокруг головы и завязывается на участке затылка.
Простая, стильная и очень практичная прическа — косички. Делается она без труда: волосы аккуратно расчесываются и, собственно, заплетаются в косы. Дополнить прическу можно яркими и объемными заколками.
Низкий и аккуратный хвост — классика, которая зазвучит по-новому, если к такой прическе добавить пробор набок и сделать небольшой начес. Важно сделать акцент на контрасте между объемным хвостом и гладко зачесанными волосами — для этого можно использовать гель или любое другое средство для укладки.
Вьющиеся волосы можно убрать в аккуратный узел на участке чуть выше ушей. Такая прическа будет смотреться очень стильно и оригинально. Ее можно выбирать для повседневных образов и даже для вечерних выходов — если волосы слегка завить и красиво уложить.
Для создания стильной прически на вьющиеся волосы можно использовать модный аксессуар — эластичную повязку черного цвета. Она зафиксирует пряди, подчеркнет аккуратность образа, а также защитит волосы от негативного воздействия извне.
Если вы выбираете прическу для свидания или для офисного образа, рассмотрите элегантный низкий пучок, который можно сделать при помощи шиньона или даже без него.
Для создания такой прически потребуется гель для волос — он позволит выделить отдельные пряди и красиво их уложить. Обработанные гелем пряди перекрещиваются и собираются в высокую прическу, которая дополнительно фиксируется шпильками — для объема.
В высокий хвост можно красиво собрать даже вьющиеся волосы — убедитесь в этом сами! Действуйте следующим образом: соберите пряди на участке чуть ниже макушки, зафиксируйте их, а затем аккуратно зачешите — так, чтобы прическа получилась объемной и высокой.
Вьющиеся волосы можно заплести в боковую изящную косу — такая прическа будет смотреться естественно и эффектно. Делается она просто: из прядей, расположенных сверху, каскадом плетется коса.
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