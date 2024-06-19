10 лучших причесок для коротких вьющихся волос

Вьющиеся волосы можно убрать в аккуратный узел на участке чуть выше ушей. Такая прическа будет смотреться очень стильно и оригинально. Ее можно выбирать для повседневных образов и даже для вечерних выходов — если волосы слегка завить и красиво уложить.