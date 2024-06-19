Как часто следует менять занавеску для душа — советуют эксперты по уборке

Много ли людей пользуются вашим душем? Если у вашей занавески для душа недостаточно времени, чтобы полностью просохнуть, вероятность образования на ней плесени и микробов возрастает. Поэтому старайтесь как можно чаще проветривать ванную комнату, не допускать высокой влажности. Периодически снимайте занавеску для душа и сушите ее на солнце, если есть такая возможность.