Как часто следует менять занавеску для душа — советуют эксперты по уборке

Posted 19 июня, 04:09
Published 19 июня, 04:09
Modified 10 сентября, 02:30
Updated 10 сентября, 02:30
Поэтому забота о том, чтобы занавеска для душа была чистой, предотвращает появление неприглядных коричневых, серых или черных пятен. С какой же периодичностью менять старую занавеску для душа на новую? Эксперты предлагают следующие варианты.
«Общее мнение таково, что занавеску для душа следует тщательно стирать по крайней мере раз в месяц, а вот полную замену этой необходимой вещи необходимо осуществлять каждые шесть месяцев», — рекомендует эксперт по клинингу Даника Карсон.
Стирать занавеску для душа можно в теплой или прохладной воде, а потом дать ей хорошенько высохнуть.
Много ли людей пользуются вашим душем? Если у вашей занавески для душа недостаточно времени, чтобы полностью просохнуть, вероятность образования на ней плесени и микробов возрастает. Поэтому старайтесь как можно чаще проветривать ванную комнату, не допускать высокой влажности. Периодически снимайте занавеску для душа и сушите ее на солнце, если есть такая возможность.
Следует немедленно заменить занавеску для душа, если на ней появились большие пятна розового, оранжевого, красного или черного цвета в нижней части — так проявляется плесень, она бывает разных цветов — не только черного, белого или серого, поэтому важно быть бдительными и вовремя произвести замену.
Специалисты клининговых фирм рекомендуют использовать в уходе за занавесками для душа средства, которые созданы для удаления плесени. Такие концентраты с активной формулой контролируют рост плесени, устраняют пятна, убивают вирусы и бактерии, а также помогают избавиться от мыльной пены и известкового налета.
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